Три знаки зодіаку, з якими нічого не страшно: гороскоп для всіх

Дізнайтеся, хто по гороскопу вважається найстресивнішими людьми, які здатні заспокоїти будь-якого панікера.

Знаки зодіаку, з якими нічого не страшно / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Ми вже розповідали про знаки зодіаку, які нічого не бояться і вважаються найсміливішими. Але є люди, здатні однією своєю присутністю надати відваги оточуючим, вселити в них спокій та прогнати страхи.

Пропонуємо вам дізнатися, з ким із представників зодіакального кола нічого боятися, на думку астрологів.

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Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Овен – за вдачею знак відважний, заповзятливий і в певному сенсі зухвалий. Він не боїться власних проблем і так само легко розправляється із чужими страхами . У запасі Овна знайдеться кілька нестандартних рішень для найскладніших ситуацій. А в компанії з ним є відчуття, про яке говорять "як за кам'яною стіною".

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

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Скорпіон не тільки зовні справляє враження брутальної, сміливої та впевненої у собі людини. Але його внутрішній настрій повністю відповідає такому образу. Це діє як магніт і не може не притягувати оточуючих. Крім того, з такого сміливця хочеться брати приклад і також нічого не боятися.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Водолії славляться своєю дружелюбністю, щирістю та водночас прагненням свободи і справедливості. Вони здатні діяти на оточуючих заспокійливо , незважаючи на те, що самі при цьому часто перебувають у стані страху чи стресу. Люди довіряють їм, бо з вуст Водолія слова "все буде добре" звучать дуже переконливо.

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