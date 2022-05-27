Обувь красит ноги: что делать

После прогулки носки покрываются пятнами, а ноги становятся цветными . Такой неприятностью могут страдать как новые недавно купленные туфли, так и старая любимая уже испытанная пара.
С новыми понятно – некачественное покрытие изнутри или неустойчивая краска . А в старых стельки могли стереться до слоя краски и начать портить носки. Чтобы не выбрасывать обувь, можно воспользоваться народными советами.
Как закрепить краску внутри обуви: лайфхаки
- Лак для волос.
Обработайте лаком внутреннюю поверхность обуви и дайте высохнуть. При необходимости повторите процедуру 3−4 раза.Лак закрепляет краску в обуви / Фото: pinterest
- Спирт.
Смочите ватку в спирте или водке, протрите внутреннюю поверхность обуви и просушите.Спирт смывает краску / Фото: pinterest
- Репейное масло.
Средство втирают в проблемные зоны обуви и дают ему высохнуть.Масло закрепляет краску / Фото: pinterest
- Уксус.
Столовый бесцветный уксус не только закрепит краску, но и убережет обувь от неприятного запаха. После обработки нужно проветрить обувь, чтобы удалить специфический запах самого уксуса.Уксус убирает цвет и запах / Фото: pinterest
- Крахмал.
В проблемные места в обуви нужно втереть тальк, крахмал или детскую присыпку. А потом удалить излишки мягкой тканью или фланелью.Вотрите крахмал в носки и пятки туфель
- Носки.
Можно решить вопрос, некоторое время поносив проблемную обувь со старыми ненужными носками. Туфли отдадут лишнюю краску и перестанут мазать ноги и носки.Наденьте носки, которые не жалко / Фото: unsplash
Ранее мы рассказывали, как избавиться от неприятного запаха обуви за 30 минут. А еще делились народными советами, как отмыть белые кроссовки.