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Взуття фарбує ноги: що робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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27 травня, 11:26
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Підручні засоби допоможуть вирішити проблему і туфлі не доведеться викидати.
Що робити, якщо взуття фарбує ноги
Що робити, якщо взуття фарбує ноги / Фото: Unsplash

Після прогулянки шкарпетки вкриваються плямами, а ноги стають кольоровими . Такою неприємністю можуть страждати як нові нещодавно куплені туфлі, так і стара улюблена вже випробувана пара.

З новими зрозуміло – неякісне покриття зсередини або нестійка фарба . А в старих устілки могли стертися до шару фарби і почати псувати шкарпетки. Щоб не викидати взуття, можна скористатися народними порадами.

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Як закріпити фарбу всередині взуття: лайфхаки

  • Устілки. Якщо проблема в устілках, то логічно у першу чергу їх замінити на нові, бажано білі.

    Замініть устілки / Фото: pixabay
    Замініть устілки / Фото: pixabay

  • Лак для волосся. Обробіть лаком внутрішню поверхню взуття та дайте висохнути. За необхідності повторіть процедуру 3-4 рази.
    Лак закріплює фарбу у взутті / Фото: pinterest
    Лак закріплює фарбу у взутті / Фото: pinterest
  • Спирт. Змочіть ватку у спирті або горілці, протріть внутрішню поверхню взуття та просушіть.
    Спирт змиває фарбу / Фото: pinterest
    Спирт змиває фарбу / Фото: pinterest
  • Реп'яхова олія. Засіб втирають у проблемні зони взуття та дають йому висохнути.
    Олія закріплює фарбу / Фото: pinterest
    Олія закріплює фарбу / Фото: pinterest
  • Оцет. Столовий безбарвний оцет не лише закріпить фарбу, а й убереже взуття від неприємного запаху. Після обробки потрібно провітрити взуття, щоб видалити специфічний запах оцту.
    Оцет прибирає колір та запах / Фото: pinterest
    Оцет прибирає колір та запах / Фото: pinterest
  • Крохмаль. У проблемні місця у взутті потрібно втерти тальк, крохмаль або дитячу присипку. А потім видалити надлишки м'якою тканиною чи фланеллю.
    Ввітріть крохмаль у шкарпетки та п'яти туфель
    Ввітріть крохмаль у шкарпетки та п'яти туфель
  • Шкарпетки. Можна вирішити питання, певний час поносивши проблемне взуття зі старими непотрібними шкарпетками. Туфлі віддадуть зайву фарбу і перестануть мазати ноги та шкарпетки.
    Надягніть шкарпетки, які не шкода / Фото: unsplash
    Надягніть шкарпетки, які не шкода / Фото: unsplash

Раніше ми розповідали, як позбутися неприємного запаху взуття за 30 хвилин . А ще ділилися народними порадами, як відмити білі кросівки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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