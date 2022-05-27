Взуття фарбує ноги: що робити

Підручні засоби допоможуть вирішити проблему і туфлі не доведеться викидати.

Що робити, якщо взуття фарбує ноги / Фото: Unsplash

Після прогулянки шкарпетки вкриваються плямами, а ноги стають кольоровими . Такою неприємністю можуть страждати як нові нещодавно куплені туфлі, так і стара улюблена вже випробувана пара.

З новими зрозуміло – неякісне покриття зсередини або нестійка фарба . А в старих устілки могли стертися до шару фарби і почати псувати шкарпетки. Щоб не викидати взуття, можна скористатися народними порадами.

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Як закріпити фарбу всередині взуття: лайфхаки

Устілки. Якщо проблема в устілках, то логічно у першу чергу їх замінити на нові, бажано білі.

Замініть устілки / Фото: pixabay

Лак для волосся. Обробіть лаком внутрішню поверхню взуття та дайте висохнути. За необхідності повторіть процедуру 3-4 рази.

Лак закріплює фарбу у взутті / Фото: pinterest

Обробіть лаком внутрішню поверхню взуття та дайте висохнути. За необхідності повторіть процедуру 3-4 рази. Спирт. Змочіть ватку у спирті або горілці, протріть внутрішню поверхню взуття та просушіть.

Спирт змиває фарбу / Фото: pinterest

Змочіть ватку у спирті або горілці, протріть внутрішню поверхню взуття та просушіть. Реп'яхова олія. Засіб втирають у проблемні зони взуття та дають йому висохнути.

Олія закріплює фарбу / Фото: pinterest

Засіб втирають у проблемні зони взуття та дають йому висохнути. Оцет. Столовий безбарвний оцет не лише закріпить фарбу, а й убереже взуття від неприємного запаху. Після обробки потрібно провітрити взуття, щоб видалити специфічний запах оцту.

Оцет прибирає колір та запах / Фото: pinterest

Столовий безбарвний оцет не лише закріпить фарбу, а й убереже взуття від неприємного запаху. Після обробки потрібно провітрити взуття, щоб видалити специфічний запах оцту. Крохмаль. У проблемні місця у взутті потрібно втерти тальк, крохмаль або дитячу присипку. А потім видалити надлишки м'якою тканиною чи фланеллю.

Ввітріть крохмаль у шкарпетки та п'яти туфель

У проблемні місця у взутті потрібно втерти тальк, крохмаль або дитячу присипку. А потім видалити надлишки м'якою тканиною чи фланеллю. Шкарпетки. Можна вирішити питання, певний час поносивши проблемне взуття зі старими непотрібними шкарпетками. Туфлі віддадуть зайву фарбу і перестануть мазати ноги та шкарпетки.

Надягніть шкарпетки, які не шкода / Фото: unsplash

Раніше ми розповідали, як позбутися неприємного запаху взуття за 30 хвилин . А ще ділилися народними порадами, як відмити білі кросівки.