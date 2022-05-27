Взуття фарбує ноги: що робити

Після прогулянки шкарпетки вкриваються плямами, а ноги стають кольоровими . Такою неприємністю можуть страждати як нові нещодавно куплені туфлі, так і стара улюблена вже випробувана пара.
З новими зрозуміло – неякісне покриття зсередини або нестійка фарба . А в старих устілки могли стертися до шару фарби і почати псувати шкарпетки. Щоб не викидати взуття, можна скористатися народними порадами.
Як закріпити фарбу всередині взуття: лайфхаки
Устілки. Якщо проблема в устілках, то логічно у першу чергу їх замінити на нові, бажано білі.Замініть устілки / Фото: pixabay
- Лак для волосся.
Обробіть лаком внутрішню поверхню взуття та дайте висохнути. За необхідності повторіть процедуру 3-4 рази.Лак закріплює фарбу у взутті / Фото: pinterest
- Спирт.
Змочіть ватку у спирті або горілці, протріть внутрішню поверхню взуття та просушіть.Спирт змиває фарбу / Фото: pinterest
- Реп'яхова олія.
Засіб втирають у проблемні зони взуття та дають йому висохнути.Олія закріплює фарбу / Фото: pinterest
- Оцет.
Столовий безбарвний оцет не лише закріпить фарбу, а й убереже взуття від неприємного запаху. Після обробки потрібно провітрити взуття, щоб видалити специфічний запах оцту.Оцет прибирає колір та запах / Фото: pinterest
- Крохмаль.
У проблемні місця у взутті потрібно втерти тальк, крохмаль або дитячу присипку. А потім видалити надлишки м'якою тканиною чи фланеллю.Ввітріть крохмаль у шкарпетки та п'яти туфель
- Шкарпетки.
Можна вирішити питання, певний час поносивши проблемне взуття зі старими непотрібними шкарпетками. Туфлі віддадуть зайву фарбу і перестануть мазати ноги та шкарпетки.Надягніть шкарпетки, які не шкода / Фото: unsplash
Раніше ми розповідали, як позбутися неприємного запаху взуття за 30 хвилин . А ще ділилися народними порадами, як відмити білі кросівки.