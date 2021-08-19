День флага: дата, история и традиции

Государственный праздник в честь украинского флага имеет очень древнюю и интересную историю, а сам флаг – множество версий появления.

День украинского флага - дата, история и традиции / Фото: Depositphotos

Ежегодно накануне Дня Независимости украинцы отмечают один из самых важных праздников – День флага. Полностью этот праздник называется День Государственного флага Украины.

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День флага Украины: дата

День украинского флага отмечает ежегодно 23 августа. На общегосударственном уровне праздник установлен указом президента Украины Леонида Кучмы в 2004 году.

День флага Украины – история

Первым задокументированным использованием желтого и синего цветов был герб Львовской земли. В Грюнвальдской битве 1410 года против крестоносцев сражались и подразделения, сформированные на землях, входящих в современную Украину.

против крестоносцев сражались и подразделения, сформированные на землях, входящих в современную Украину. В XVI-XVII веках запорожские казаки использовали хоругви разных цветов, однако с XVIII века стали использовать в основном, желто-голубые.

стали использовать в основном, желто-голубые. Некоторые исследователи считают отправной точкой развития нынешнего национального флага Украины 1848 год , когда во время революции в Австрийской империи Главной русской радой во Львове впервые был использован желто-синий флаг.

, когда во время революции в Австрийской империи Главной русской радой во Львове впервые был использован желто-синий флаг. В 1918 году официальным флагом новой украинской державы стал флаг с таким порядком полос: сверху располагалась синяя, внизу – желтая.

официальным флагом новой украинской державы стал флаг с таким порядком полос: сверху располагалась синяя, внизу – желтая. Раньше День флага праздновали только в Киеве. Столица отмечала этот праздник раньше 24 августа. Именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над Киевской горадминистрацией.

сине-желтый флаг был поднят над Киевской горадминистрацией. 18 сентября 1991 года президиум Верховной Рады Украины своим постановлением фактически предоставил сине-желтому полотнищу статус официального флага страны. С этого дня под этим флагом начинают встречать иностранных гостей, принимать присягу военнослужащие, работать посольства Украины, он вывешивается в ООН.

президиум Верховной Рады Украины своим постановлением фактически предоставил сине-желтому полотнищу статус официального флага страны. С этого дня под этим флагом начинают встречать иностранных гостей, принимать присягу военнослужащие, работать посольства Украины, он вывешивается в ООН. 28 января 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором описано, что Государственный флаг Украины „представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней – синего цвета, нижней – желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3".

День флага – дата, история и традиции / Фото: Pixabay

23 августа 1991 года , после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский стяг в сессионный зал Верховной Рады. Освящение Национального флага было проведено священником Петром Бойко. Именно к этому событию и привязан указ президента Украины Леонида Кучмы, о котором говорилось выше.

, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский стяг в сессионный зал Верховной Рады. Освящение Национального флага было проведено священником Петром Бойко. Именно к этому событию и привязан указ президента Украины Леонида Кучмы, о котором говорилось выше. Позднее президент Украины Виктор Ющенко внес изменения в этот указ, учредив ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

День флага Украины: традиции

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В честь праздника украинского флага осуществляется комплекс торжественных мероприятий, включая проведение ежегодно 23 августа в 9:00 официальной церемонии поднятия Государственного флага Украины в областных и районных центрах, других населенных пунктах Украины с участием деятелей науки и культуры, представителей международных, общественных, религиозных организаций, политических партий.

Обычные граждане и диаспора, предприятия, государственные учреждения и организации вывешивают Государственный флаг Украины.

День флага Украины: значение

Государственный флаг Украины – официальный государственный символ Украины (наряду с гербом и гимном), а также один из национальных символов украинцев.

Согласно популярной современной интерпретации, желтый цвет символизирует пшеничные поля, а синий – ясное небо над ними. Украинский флаг олицетворяет извечное стремление народа к миру, труду, красоте и богатству родной земли.

Существуют и другие трактовки значения национального флага Украины – символ двух главных стихий: воды и огня.

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С религиозной точки зрения синий цвет – Божья сила, а желтый – это вера.

Бытует еще и сакральная версия толкования цветовой гаммы, согласно которой желтый обозначает солнечное, огненное и творческо-активное божественное начало, а синий – нечто консервативное, пассивное, что требует активизации. Но это не очень популярные значения цветов украинского флага.

К слову, среди флагов славянских стран только украинский и боснийский не имеют красного цвета.

День флага Украины: легенды

Легенда передает, что цвета нынешнего украинского знамени появились благодаря еще трипольцам во время Великого переселения народов.

Другое предание гласит, что сине-желтый флаг подарила украинцам Галичины австрийская императрица.

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Согласно некоторым утверждениям, нынешний вариант флага неправильный, ведь изначально желтая полоса была сверху, а синяя – снизу, что, в отличие от нынешнего варианта, полностью соответствовало законам геральдики.

И таких пересказов и точек зрения еще немало, и все они имеют приверженцев и противников.

Смотрите видео о праздновании Дня флага Украины в прошлом году

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