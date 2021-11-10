Гороскоп на 11 ноября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 11 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 11 ноября 2021 года. Наступает день размышлений и раскаяния в неправильных поступках. Есть все шансы исправить ситуацию и стать лучше, чем вы есть.

Гороскоп на 11 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Если ваше сердце занято, и вы не хотите ничего менять, то проявите осторожность по отношению к противоположному полу. Правила игры могут измениться прямо на ходу. Постарайтесь быть в курсе событий, чтобы не сесть в лужу.

Гороскоп на 11 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

У вас появится реальный шанс изменить все к лучшему. Поспешите, пока этого за вас не сделал кто-нибудь другой. День лучше провести в компании проверенных и надежных людей, которые хорошо к вам относятся.

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Гороскоп на 11 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Отдохните от умственного труда и переключитесь на физический. Если вам дома не нужна перепланировка, возможно, есть смысл изменить обстановку в кабинете. Не отмахивайтесь от комплиментов – вы их заслужили.

Гороскоп на 11 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Вам удастся продемонстрировать окружающим свои лучшие качества, которые они в вас упорно не замечали. Вот только проявите осторожность в работе с бытовой техникой, потому что вы можете сломать все, что попадется под руку.

Гороскоп на 11 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Вас посетит большое количество ценных мыслей и гениальных идей. Записывайте все, чтобы не потерять что-то важное. Вам придется жестко распланировать день, чтоб успеть сделать все, что нужно. Нет времени на лирику.

Гороскоп на 11 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Вы быстрее поймете, как решить свою проблему, если сформулируете ее нормальным языком, а не переживая на уровне неясных эмоций. Окружающим не так-то просто вас понять, когда вы грустите и молчите.

Гороскоп на 11 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вы и сами не сможете разобраться в мотивах своих действий, пока не начнете объяснять их кому-то другому. Так что поищите достойного собеседника. День подходит для разнообразных поездок, только не отправляйтесь слишком далеко.

Гороскоп на 11 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Вам некогда будет задумываться о дне завтрашнем, потому что слишком большого внимания и сил потребует настоящий. Возможно, вы добьетесь большего результата, если будете требовать желаемого, а не просить.

Гороскоп на 11 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Не стоит полагаться на интуицию. За необдуманные поступки и разговоры вы получите по полной программе. Если кто-то пытается втянуть вас в конфликт, воспротивьтесь ему – ни к чему хорошему это не приведет.

Гороскоп на 11 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Возможно, вы немножко торопите события, а потому рискуете оказаться на месте задолго до нужного момента. А поддавшись обстоятельствам, вы примете какое-то неудачное для вас решение, о чем вскоре пожалеете.

Гороскоп на 11 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Результаты ваших усилий окажутся на всеобщем обозрении. У вас есть шанс углубить их и упрочить, если дело того стоит. Вам придется отстаивать собственное мнение всеми доступными на данный момент способами.

Гороскоп на 11 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Не играйте против правил – так вы скорее проиграете, чем достигнете какого-то позитивного результата. Лучше заранее все обдумать – и правильное решение само всплывет на поверхность вашего сознания.

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