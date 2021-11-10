Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Срочное заседание СНБО Срочное заседание СНБО ⚠ Палач Палыч 🚫 Жесткий карантин 🔥 Шева - тренер в Италии!

Создаем уют

Чистим пальто

Храним украшения

Как садить лещину

Уход за животными

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Гороскоп на 11 ноября для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
10 ноября, 18:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астрологический прогноз на 11 ноября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 11 ноября 2021 года. Наступает день размышлений и раскаяния в неправильных поступках. Есть все шансы исправить ситуацию и стать лучше, чем вы есть.

Гороскоп на 11 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Реклама

Если ваше сердце занято, и вы не хотите ничего менять, то проявите осторожность по отношению к противоположному полу. Правила игры могут измениться прямо на ходу. Постарайтесь быть в курсе событий, чтобы не сесть в лужу.

Гороскоп на 11 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

У вас появится реальный шанс изменить все к лучшему. Поспешите, пока этого за вас не сделал кто-нибудь другой. День лучше провести в компании проверенных и надежных людей, которые хорошо к вам относятся.

Реклама

Гороскоп на 11 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Отдохните от умственного труда и переключитесь на физический. Если вам дома не нужна перепланировка, возможно, есть смысл изменить обстановку в кабинете. Не отмахивайтесь от комплиментов – вы их заслужили.

Гороскоп на 11 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Реклама

Вам удастся продемонстрировать окружающим свои лучшие качества, которые они в вас упорно не замечали. Вот только проявите осторожность в работе с бытовой техникой, потому что вы можете сломать все, что попадется под руку.

Гороскоп на 11 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Вас посетит большое количество ценных мыслей и гениальных идей. Записывайте все, чтобы не потерять что-то важное. Вам придется жестко распланировать день, чтоб успеть сделать все, что нужно. Нет времени на лирику.

Гороскоп на 11 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Вы быстрее поймете, как решить свою проблему, если сформулируете ее нормальным языком, а не переживая на уровне неясных эмоций. Окружающим не так-то просто вас понять, когда вы грустите и молчите.

Гороскоп на 11 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вы и сами не сможете разобраться в мотивах своих действий, пока не начнете объяснять их кому-то другому. Так что поищите достойного собеседника. День подходит для разнообразных поездок, только не отправляйтесь слишком далеко.

Гороскоп на 11 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Вам некогда будет задумываться о дне завтрашнем, потому что слишком большого внимания и сил потребует настоящий. Возможно, вы добьетесь большего результата, если будете требовать желаемого, а не просить.

Гороскоп на 11 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Не стоит полагаться на интуицию. За необдуманные поступки и разговоры вы получите по полной программе. Если кто-то пытается втянуть вас в конфликт, воспротивьтесь ему – ни к чему хорошему это не приведет.

Гороскоп на 11 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Возможно, вы немножко торопите события, а потому рискуете оказаться на месте задолго до нужного момента. А поддавшись обстоятельствам, вы примете какое-то неудачное для вас решение, о чем вскоре пожалеете.

Гороскоп на 11 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Результаты ваших усилий окажутся на всеобщем обозрении. У вас есть шанс углубить их и упрочить, если дело того стоит. Вам придется отстаивать собственное мнение всеми доступными на данный момент способами.

Гороскоп на 11 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Не играйте против правил – так вы скорее проиграете, чем достигнете какого-то позитивного результата. Лучше заранее все обдумать – и правильное решение само всплывет на поверхность вашего сознания.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Лайфхак недели
Как оборудовать помещение для животных
Хакнуть
Легко справляетесь с чисткой киви?
Лунный календарь на неделю
8 - 14 ноября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять