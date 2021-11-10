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Гороскоп на 11 листопада для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
10 листопада, 18:00
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Астрологічний прогноз на 11 листопада для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 11 листопада 2021 року. Настає день роздумів та каяття у неправильних вчинках. Є всі шанси виправити ситуацію і стати кращим, ніж ви є.

Гороскоп на 11 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Якщо ваше серце зайняте, і ви не хочете нічого змінювати, то проявіть обережність щодо протилежної статі. Правила гри можуть змінитись прямо на ходу. Постарайтеся бути в курсі подій, щоб не сісти в калюжу.

Гороскоп на 11 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

У вас з'явиться реальний шанс змінити все на краще. Поспішайте, поки цього за вас не зробив хтось інший. День краще провести в компанії перевірених та надійних людей, які добре до вас ставляться.

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Гороскоп на 11 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Відпочиньте від розумової праці та перейдіть на фізичну. Якщо вам вдома не потрібне перепланування, можливо, є сенс змінити ситуацію в кабінеті. Не відмахуйтесь від компліментів – ви на них заслужили.

Гороскоп на 11 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Вам вдасться продемонструвати оточуючим свої найкращі якості, які вони у вас наполегливо не помічали. Ось тільки проявіть обережність у роботі з побутовою технікою, тому що ви можете зламати все, що потрапить під руку.

Гороскоп на 11 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Вас відвідає велика кількість цінних думок та геніальних ідей. Записуйте все, щоб не втратити щось важливе. Вам доведеться жорстко розпланувати день, щоби встигнути зробити все, що потрібно. Нема часу на лірику.

Гороскоп на 11 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Ви швидше зрозумієте, як вирішити свою проблему, якщо сформулюєте її нормальною мовою, а не переживаючи лише на рівні незрозумілих емоцій. Оточуючім не так просто вас зрозуміти, коли ви сумуєте і мовчите.

Гороскоп на 11 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Ви й самі не зможете розібратися в мотивах своїх дій, доки не почнете пояснювати їх комусь іншому. Тож пошукайте гідного співрозмовника. День підходить для різноманітних поїздок, тільки не вирушайте надто далеко.

Гороскоп на 11 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Вам ніколи буде замислюватися про день завтрашній, тому що надто великої уваги та сил вимагатиме справжній. Можливо, ви досягнете більшого результату, якщо будете вимагати бажаного, а не просити.

Гороскоп на 11 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Не варто покладатися на інтуїцію. За необдумані вчинки та розмови ви отримаєте за повною програмою. Якщо хтось намагається втягнути вас у конфлікт, чиніть опір йому – ні до чого хорошого це не приведе.

Гороскоп на 11 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Можливо, ви трохи підганяєте події, а тому ризикуєте опинитися на місці задовго до потрібного моменту. А піддавшись обставинам, ви приймете якесь невдале для вас рішення, про що незабаром пошкодуєте.

Гороскоп на 11 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Результати ваших зусиль опиняться на загальному огляді. Ви маєте шанс поглибити їх і зміцнити, якщо справа того варта. Вам доведеться відстоювати власну думку всіма доступними на цей момент способами.

Гороскоп на 11 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Не грайте проти правил – так ви скоріше програєте, ніж досягнете якогось позитивного результату. Краще заздалегідь все обміркувати – і правильне рішення спливе на поверхню вашої свідомості.

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Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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