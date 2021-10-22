Гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 23 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 23 октября 2021 года. Не пугайтесь, идет день проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

Гороскоп на 23 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Вашему окружению можно позавидовать – скучать никому из них не придется. Ваше повышенное чувство юмора и интуиция никого не оставят равнодушным. Вас ожидает знакомство, причем совсем не бесполезное.

Гороскоп на 23 октября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Нетерпение — ваш главный враг в этот день. Оно может помешать вам добраться до заветной цели. А ведь до нее осталось совсем чуть-чуть. Вас ожидает неожиданная, но очень приятная встреча.

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Гороскоп на 23 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Вы будете настолько эгоистичны, что не услышите никого вокруг себя. А ведь близкие могут вам подсказать что-то очень важное и своевременное. С вами могут происходить невероятные и неправдоподобные события.

Гороскоп на 23 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Если сегодня вы никак не можете обойтись без нравоучений, то попробуйте хотя бы раздавать всем хорошие советы. Тогда вас ждет успех. Не будьте слишком категоричны – всегда можно найти компромисс.

Гороскоп на 23 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Любое неаккуратное движение или фраза могут вызвать достаточно бурные последствия. Поэтому все тщательно продумывайте и взвешивайте. Нельзя недооценивать окружающих – наживете себе врагов.

Гороскоп на 23 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Ваше стремление навести идеальный порядок на выходных сродни катастрофе. Близкие уже не знают, куда прятаться от вашей активности. Вы сможете если не выдумать что-то новое, то улучшить уже существующее.

Гороскоп на 23 октября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

День обещает быть удачным. Вы попадете в центр всеобщего внимания, так что купайтесь в этом позитиве, пока есть возможность. Близкие вознаградят вас за терпение и мужество. Берегите нервную систему.

Гороскоп на 23 октября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Проведите день в семейном кругу – только близкие способны понять внезапную смену вашего настроения. Держите в руках свои эмоции и старайтесь не показывать их, особенно малознакомым людям.

Гороскоп на 23 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Нынешний день обещает быть удачным. Лучше всего у вас будут получаться те дела, которые вы отложили некоторое время назад. На пути к своим целям вы будете сметать все, подобно безудержному урагану.

Гороскоп на 23 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Не вступайте в конфликты, во всем старайтесь найти компромисс. И следите за временем, не исключено, что ваши часы отстают. Общение с окружающими может стать проблемой, а потому полезно побыть в одиночестве.

Гороскоп на 23 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Наступило время действовать. Причем не в одиночку, а в компании друзей или единомышленников. Запаситесь несколькими вариантами решений. Важно прислушаться еще к чьему-либо мнению, кроме своего.

Гороскоп на 23 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

В этот день вам придется рассчитывать только на свои силы. От посторонней помощи лучше вежливо отказаться, чтобы никого не обидеть, но вот самостоятельно вы сможете быстрее достичь желаемого.

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