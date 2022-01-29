Лунный гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля

Человек склонен гоняться за иллюзиями. В этой погоне он растрачивает силы и совершает ошибки, которые потом будет сложно исправить.

31 января, понедельник

29 лунный день – Луна в Водолее

Этот день не подходит почти ни для чего. Худший день года, если мерить по лунному календарю.

Поэтому сегодня лучше ничего важного не предпринимать. Можно заниматься повседневными делами, домашними хлопотами.

День не сулит проблем в семье, поэтому проводить время с близкими хорошо. Но лучше не загадывать на будущее и не строить совместных планов. Они могут не осуществиться.

В этот день вы можете услышать тревожные новости, вас начнет предупреждать об опасности. Но все тревоги – иллюзия. Завтра вы о них скорее всего уже и не вспомните.

1 февраля, вторник

1 и сразу же 2 лунный день – Луна в Водолее

Настроение меняется к лучшему, эмоции успокаиваются. Новый лунный месяц (и новый лунный год) – это совершенно особый день. Человек в этот день походит на радиоприемник. Он принимает волны из космоса.

В голову человека приходят новые идеи, глубокие мысли. Многие из них – чрезвычайно важны. Все надо как следует обдумать. Можно строить планы. Но воплощать их пока рано.

Для начала лунного месяца – и для 1, и для 2 дней лунного календаря – очень важен настрой и окружение. Нужно настраиваться на позитив. Важно также находиться в компании людей, которые уже заслужили ваше доверие.

Если таковых под боком нет, полезно уединение. Вообще, быть в одиночестве, где-то гулять, сидеть дома – это хороший план на вторник. Ведь показано сосредоточение, мыслительная активность. В одиночестве вам никто не будет мешать.

2 февраля, среда

3 лунный день, Луна в Водолее, а после 12:59 – в Рыбах

День противоречивый. Удача ожидает людей активных, целеустремленных. Те, кто готов пробираться к цели, расталкивая локтями окружающих, именно сейчас добьются своего. А люди застенчивые, тихие, интроверты могут пострадать от натиска остальных. В этом главное противоречие сегодняшнего дня.

Еще одно противоречие – тонкости в любовных делах. Первая тонкость в том, что сегодня легко завоевать и покорить человека. Первое свидание – тут главное не робеть и не смущаться. Чем свободнее вы ведете себя с малознакомым человеком, тем больший эффект на него производите.

Но для серьезных, давно начавшихся отношений сегодняшний день, скорее, плох. Главная его проблема – возможные споры, ссоры. Если сегодня началась ссора, то она будет серьезной. Дело запросто может дойти до расставания, ведь люди сегодня ощущают свою внутреннюю независимость и не поступятся принципами.

3 февраля, четверг

4 лунный день, Луна в Рыбах

Неплохой день, но есть в нем червоточина: нужно быть чрезвычайно внимательным к любой новой информации, которую вы узнаете. Она может быть неверной, и под ее влиянием запросто можно натворить ошибок. Можно рискнуть и потерпеть крах.

В остальном день скорее позитивный: будет хорошее настроение, обостряется чувство красоты, поэтому полезно украшать дом, хорошо покупать мебель, картины, подсвечники и прочие подобные вещи.

Не стоит отправляться в дорогу. Можно начинать новые дела, которые вы спланировали заранее. Нужно стараться действовать без экспромтов, не на основе спонтанных порывов.

4 февраля, пятница

5 лунный день, Луна в Рыбах, после 16:56 – в Овне

День будет позитивным. Люди в основном хорошо настроены друг к другу, добродушны, отзывчивы.

Хороший момент для повседневных разговоров, бесед о политике или погоде. Неплохо ходить в гости к друзьям или же на вечеринки в людные места.

День плох для работы – дела, которые вы начнете сегодня днем, скорее всего, закончатся ничем или не будут доведены до конца. Лучше завершать уже начатое, а за новое не браться.

5 февраля, суббота

6 лунный день, Луна в Овне

День очень хороший. Особенно он хорош для активного отдыха – прогулки, лыжи или спортивные игры. Не нужно сидеть одному, человеку требуется большая и шумная компания. В этот день отлично готовиться к экзаменам – знания с лету запоминаются и откладываются глубоко в голове. Сегодня такой день, когда полезно просить прощения. Надо обязательно извиниться перед человеком, если вы ощущаете, что ранее неправильно поступили по отношению к нему.

6 февраля, воскресенье

7 лунный день, Луна в Овне

Сегодня день, когда будут наказаны любые преступники. Например, человек соврал – и его ложь будет быстро разоблачена. Особенно день плох для воров. Им лучше сидеть дома.

День сильный, энергичный, активный – как и вчерашний. Сейчас начало лунного месяца, и энергии очень много. Поэтому лучший отдых – активный, в большой компании, на открытом воздухе, если такая возможность есть.

Сегодня хорошо покупать дорогие вещи. Хорошо заключать договоры с друзьями и бизнес-партнерами. Отлично признаваться в любви и планировать свадьбу.

Если вам сегодня дали слово, не сомневайтесь, обещанное будет исполнено. Также полезно давать слово себе: например, брошу пить или курить, сяду на диету, пойду в зал. Вам легко будет сдержать обещание, даже если вы его даете самому себе.

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