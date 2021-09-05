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Лунный календарь на неделю 6-12 сентября 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
5 сентября, 15:16
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Согласно лунному календарю, самым опасным и сложным периодом на этой неделе будет понедельник, когда ночь безлунна.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на начало сентября 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

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Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 6-12 сентября 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 6-12 сентября 2021 года

  • 6 сентября, понедельник – 29-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – последняя четверть. Чрезвычайно опасный период, когда ночь безлунна, и активизируются темные силы.

  • 7 сентября, вторник – 2-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – новолуние в 3:53. День благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.

  • 8 сентября, среда – 3-й лунный день
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Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – новолуние. День активных действий, все задуманное ранее получится реализовать без проблем.

  • 9 сентября, четверг – 4-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.

  • 10 сентября, пятница – 5-й лунный день.

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – новолуние. День творчества, реализации задуманного и получения знаний.

  • 11 сентября, суббота – 6-й лунный день.

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – новолуние. День уединения и смирения, когда противопоказано жаловаться на жизнь и обстоятельства.

  • 12 сентября, воскресенье – 7-й лунный день.

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – новолуние. Провокационный день, не поддавайтесь желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.

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Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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