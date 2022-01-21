Общий гороскоп на сегодня, 21 января – астролог о том, будет ли день счастливым, кому повезет больше других

Луна сегодня – в противостоянии с Юпитером. В такие дни легко переоценить свои силы, взвалить на плечи слишком тяжелую ношу, провалить ответственное дело, которое может быть поручено.
Поэтому день нельзя назвать простым и легким. Хотя человека может сопровождать веселое, бодрое и немного легкомысленное настроение.
Очень важно – не терять бдительность, критически оценивать услышанное, не торопиться с решениями. Хитрость, лесть – вами могут пытаться манипулировать с помощью этих инструментов.
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Сегодня вас могут попытаться ввести в заблуждение, запутать, направить по ложному пути. Не торопитесь доверять советам. Вообще, день не слишком хороший для общения, даже дружеского.
Даже в кругу закадычных друзей обостряется дух соперничества. Люди склонны хвастаться, преувеличивать свои успехи и доходы. Смотрятся при этом они довольно смешно.
Также и в финансовом плане день не очень. Лучше воздержаться и от покупок, и от прогулов в ТРЦ. Под влиянием импульса люди склонны к расходам. Можете купить что-то дорогое и не особо необходимое.
Полезно бороться с соблазнами. Повезет тем, кто сохранит скромность и при этом независимость. Не поддавайтесь сегодня чужому влиянию – это скорее всего приведет к потерям.
Показано уединение, прогулки в тихих, открытых местах, на свежем воздухе, например, в парке. Хорошо ехать за город.
Болезни сегодня чаще всего начинаются, как следствие излишеств. Например, излишеств в еде или секса. Или же из-за "передоза" алкоголя.
Самые скормные и независимые знаки – это Дева и Козерог. Для них день будет удачным.
Осторожность нужна Близнецам, Весам и Водолеям. Для этих знаков день может быть. Он чреват потерями и убытками.
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