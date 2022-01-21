Общий гороскоп на завтра, 22 января: кому повезет и чего нельзя делать

День завтра нас ждет очень позитивный, энергичный. Можете почувствовать, как растут крылья. Человека при таком расположении светил, как завтра, сопровождает ощущение свободы.
Настроение: людям, в основном, присущ оптимизм. Настроение будет хорошим и бодрым.
Карьера, работа: получатся все, за что вы возьметесь. День плох только для рутинных дел.
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Ваши финансы: ситуация нейтральна – можно совершать покупки или планировать их.
Общение: скорее всего, будет теплая и доброжелательная атмосфера. Хорошо проводить время в шумной, веселой компании. Плохо оставаться в одиночестве. Также плохо врать.
Любовь, свидания: благоприятный момент. Все должно получиться.
Семья: старайтесь избегать выяснения отношений. Если чувствуете, что разговор назрел, просто перенесите его на другой день. Например, на воскресенье.
Здоровье: завтра плохо начинать сложные медицинские процедуры.
Счастливые цвета в одежде: красный и голубой.
Камни-талисманы: яшма, особенно – красная.
Сны на завтра: не сбудутся.
Знаки, которым будет сопутствовать удача: Тельцы, Девы, Козероги.
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