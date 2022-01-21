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Общий гороскоп на завтра, 22 января: кому повезет и чего нельзя делать

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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21 января, 16:00
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Что надо иметь в виду, строя планы на субботу – астролог подготовил советы

День завтра нас ждет очень позитивный, энергичный. Можете почувствовать, как растут крылья. Человека при таком расположении светил, как завтра, сопровождает ощущение свободы.

Настроение: людям, в основном, присущ оптимизм. Настроение будет хорошим и бодрым.

Карьера, работа: получатся все, за что вы возьметесь. День плох только для рутинных дел.

Ваши финансы: ситуация нейтральна – можно совершать покупки или планировать их.

Общение: скорее всего, будет теплая и доброжелательная атмосфера. Хорошо проводить время в шумной, веселой компании. Плохо оставаться в одиночестве. Также плохо врать.

Любовь, свидания: благоприятный момент. Все должно получиться.

Семья: старайтесь избегать выяснения отношений. Если чувствуете, что разговор назрел, просто перенесите его на другой день. Например, на воскресенье.

Здоровье: завтра плохо начинать сложные медицинские процедуры.

Счастливые цвета в одежде: красный и голубой.

Камни-талисманы: яшма, особенно – красная.

Сны на завтра: не сбудутся.

Знаки, которым будет сопутствовать удача: Тельцы, Девы, Козероги.

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