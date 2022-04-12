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Как снять кожу с рыбы: несколько вариантов разделки

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12 апреля, 18:25
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Для каждого блюда могут быть свои нюансы в чистке и подготовке рыбы.
Как снять кожу с рыбы: советы
Как снять кожу с рыбы: советы / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали, как почистить просто и быстро рыбу, чтобы при этом чешуя не разлеталась по всей кухне. Теперь подробнее остановимся на таком этапе – как снять кожу с рыбы .

Хотите сделать аккуратное филе или нафаршировать рыбу на праздничный стол? В зависимости от целей и блюд разделка рыбы может сильно отличаться. Но есть способы облегчить этот процесс.

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Как снять кожу с рыбы: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Разделка на филе

Как разделать рыбу на филе / Фото: istockphoto
Как разделать рыбу на филе / Фото: istockphoto

В процессе разделки рыбу сначала чистят от чешуи, затем ее нужно промыть, обсушить бумажным полотенцем, срезать голову, плавники, хвост, удалить внутренности. Чтобы снять шкуру, понадобится острый нож . Его нужно завести между мясом и шкурой, плотно прижать к ней и провести вдоль тушки. Так на коже не останется мяса. А саму кожицу, голову и хребет можно использовать для ухи.

  • Лайфхак 2. С помощью кипятка

Поместите очищенную рыбу в глубокую посудину и ошпарьте ее кипятком со всех сторон. При этом кожица легко отойдет и снимется с помощью острого ножа.

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  • Лайфхак 3. По частям

Как разделать рыбу на филе / Фото: pexels
Как разделать рыбу на филе / Фото: pexels

Если на филе нужно разделать крупную рыбу, то можно сначала разрезать ее на куски , а уже затем срезать острым ножом кожу.

  • Лайфхак 4. Заморозить

Как разделать рыбу на филе / Фото: pexels
Как разделать рыбу на филе / Фото: pexels

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В некоторых случаях кожу можно снять даже вместе с чешуей еще до разделки. Это будет легче сделать, предварительно поместив рыбу в морозилку на полчаса , чтобы она затвердела, но не замерзла.

  • Лайфхак 5. Разделка для фаршировки

Как разделать рыбу на филе / Фото: pinterest
Как разделать рыбу на филе / Фото: pinterest

Для приготовления фаршированного блюда, например, из щуки, понадобится цельная кожа . Рыбу также очищают от чешуи. Затем нужно отрезать голову, можно не до конца, а оставить со стороны спины, если вы хотите оформить с ней готовое блюдо. Выпотрошите и помойте рыбу. Далее со стороны обрезанного края пальцами отделите мясо от кожи. Постепенно выворачивайте и аккуратно стягивайте кожу, как чулок. Дойдя изнутри до плавников, срежьте их ножницами, чтобы не повредить целостность кожи. Возле хвоста отрубите конец позвоночника, оставив со шкурой хвост.

Ранее мы рассказывали, как хранить рыбу, чтобы она дольше оставалась свежей.

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