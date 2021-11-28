28 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

28 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 28 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 28 листопада
- День працівника системи фінансового моніторингу в Україні – нове професійне свято було започатковано рік тому з метою відзначити вагомий внесок працівників цієї сфери у запобігання відмивання нечесних доходів, фінансування тероризму та поширення зброї масового знищення.
- День Червоної Планети (Red Planet Day) – неофіційно 28 листопада відзначається День Марса на честь запуску космічного корабля Mariner, який відбувся у листопаді 1964 року.
- Ханука – єврейське свято свічок, присвячене диву у Храмі після перемоги війська Єгуди Маккавея над царем Антіохом у ІІ столітті до н.е. Свято освячення у 2021 році розпочинається увечері 28 листопада і триває 8 днів, до 6 грудня.
Іменинники 28 листопада
День ангела сьогодні відзначають: Григорій, Гурій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Самсон, Пилип.
Яке сьогодні церковне свято
2021 року західні християни 28 листопада відзначають першу неділю Адвента – це час очікування Різдва Христового.
28 листопада у православній церкві вшановується пам'ять мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, преподобного Паїсія Величковського, мучеників Елпідія, Маркела і Євстахія, мученика Димитрія. Свято Куп’ятицької ікони Божої Матері. Початок Різдвяного посту.
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Народне свято
У народі 28 листопада відзначався Гур'єв день. Люди вірили, що святий Гурій допомагає в лікуванні зубних хвороб, тому до нього зверталися з такими проханнями. Цього дня було корисно попаритись у лазні. Вважалося, що нечиста сила, боячись зими, тікає геть і залишає народ у спокої до самого початку Святок. А ще на Гурія належало приділяти увагу коням: їх смачно пригощали і годували сіном та вівсом. А самі люди починали поститися, важливо було дотримуватись заборон дня, не лаятися, не лихословити і не грішити.
Прикмети на 28 листопада
- червоне сонце на сході – до швидких хуртовин;
- сніг, що випав на Гурія, пролежить до повені;
- якщо у Гур'єв день коні іржуть – бути добру;
- у Різдвяний піст заборонена скоромна їжа;
- також не можна лаятися, скандалити і перебувати в поганому настрої;
- цього дня накладалася заборона на полювання та риболовлю.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 листопада
- 1943 – початок Тегеранської конференції країн антигітлерівської коаліції – СРСР, США та Великої Британії.
- 1964 – до Марса запущено американську автоматичну станцію "Марінер-4".
- 1974 – останній виступ Джона Леннона на сцені в "Медісон Сквер Гарден".
- 2006 – уряд України визнав Голодомор актом геноциду проти українського народу.
Хто народився 28 листопада
- 1632 – Жан-Батіст Люллі, французький композитор, скрипаль, диригент.
- 1757 – Вільям Блейк, англійський поет, художник.
- 1829 – Антон Рубінштейн, композитор, піаніст, диригент, засновник першої російської консерваторії.
- 1880 – Олександр Блок, російський поет Срібного віку.
- 1881 – Стефан Цвейг, австрійський письменник і критик.
- 1950 – Ед Харріс, американський актор і кінорежисер.
- 1960 – Джон Гальяно, епатажний англійський модельєр.
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