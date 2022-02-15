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15 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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15 лютого, 07:25
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Стрітення Господнє – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 15 лютого.
15 лютого: яке сьогодні свято
15 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay

Яке народне і православне свято в українців 15 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 15 лютого

  • Міжнародний день онкохворої дитини (International Childhood Cancer Day) - проводиться щорічно, починаючи з 2001 року, з ініціативи Всесвітньої конфедерації батьків дітей, хворих на рак, з метою посильної допомоги від суспільства: здати кров, зробити благодійний внесок, провести просвітницьку роботу.
  • День вшанування учасників бойових дій на території інших держав – проводиться в Україні з 2004 року та присвячений роковинам виведення радянських військ з Афганістану.

Іменинники 15 лютого

День ангела сьогодні відзначає Василь.

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Яке сьогодні церковне свято

15 лютого у православній церкві відзначається велике двонадесяте Господнє свято – Стрітення Господа нашого Ісуса Христа або Принесення до Храму, що знаменує зустріч людей в особі старця Симеона зі своїм Спасителем.

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Народне свято

У народі 15 лютого вшановувалося Стрітення Господнє – значний день не лише в церкві, але також одне з найбільших свят зустрічі весни. Вважалося, що цього дня зима вперше зустрічається з весною. А стрітенські морози, хоч і суворі, зате останні. По погоді на Стрітення судили про весну, що наближається.

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Прикмети на 15 лютого

  • якщо на Стрітення видався сонячний день – весна силу швидко набере;
  • на Стрітення горобець із калюжі напився – весна вже близько;
  • сніг у цей день обіцяє пізню та дощову весну;
  • ясне та зоряне небо – також вказує на пізню весну;
  • на Стрітення краще не їхати далеко з дому, бо буде складно повернутися.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 15 лютого

  • 1913 – у Нью-Йорку відкрилася перша виставка авангардного мистецтва.
  • 1919 – ухвалено закон про вживання української мови в держустановах.
  • 1922 – у Гаазі відкрилося перше засідання Міжнародного суду.
  • 1931 – відбулася прем'єра першого фільму про Дракулу.
  • 1969 – британець Роберт Едвардс уперше провів штучне запліднення людської яйцеклітини.

Хто народився 15 лютого

  • 1564 – Галілео Галілей, відомий італійський вчений-фізик.
  • 1812 – Чарльз Льюїс Тіффані, американський торговець ювелірними виробами, засновник компанії Tiffany&Co.
  • 1933 – Володимир Савченко, український письменник-фантаст.
  • 1952 – Олександр Муратов, радянський та український кінорежисер, сценарист.
  • 1954 – Метт Грейнінг, американський мультиплікатор, творець серіалів "Сімпсони" та "Футурама".

Раніше ми публікували місячний календар на лютий 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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