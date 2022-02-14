Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua

Шкідники рослин

Авто взимку

Листівки-мотиватори

Дешеві авіаквитки

Вологість в оселі

Ананас вдома
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Стрітення Господнє-2022: що не можна робити в жодному разі

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 лютого, 15:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У свято Стрітення від'їзд та подорож – погана ідея, бо буде проблематично повернутися назад.
Стрітення Господнє: головні традиції та заборони свята
Стрітення Господнє: головні традиції та заборони свята / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

15 лютого православні відзначають чергове церковне свято – Стрітення Господнє-2022 або Принесення до Церкви.

Цього дня Марія та Йосип принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму, а саме свято символізує зустріч людей в особі старця Симеона зі Спасителем .

Реклама

А в народному трактуванні на Стрітення зима, що минає, зустрічається з весною. З цим святом пов'язано багато традицій та серйозних заборон , які не можна порушувати, щоб не спричинити неприємності.

Стрітення Господнє: традиції свята

У народі на Стрітення починали проводжати зиму та зустрічати весну . У церкві проводили святкову службу, освячували воду та свічки, які називали громичними. Вдома їх запалювали перед образами, а потім зберігали протягом усього року.

Громичні свічки наділяли чудовою здатністю берегти дім від злих сил, оберігати врожай від граду та вітрів, а людину рятувати від удару блискавки, пристріту та різних хвороб.

Реклама

Прийшовши додому з церкви, люди кропили свяченою водою житло, худобу та бджолині вулики. А по погоді на Стрітення намагалися визначити, якою буде весна.

Що не можна робити на Стрітення Господнє

  • Як і в інші значущі церковні свята, на Стрітення не можна виконувати важку та брудну роботу , шити, прати, прибирати.
  • Краще не їхати далеко з дому цього дня, тому що буде важко повернутися назад.
  • Також не варто організовувати переїзд у цей день.
  • Категорично не можна скандалити, лаятись, з'ясовувати стосунки , поганословити.
  • 15 лютого не можна ворожити та проводити інші магічні ритуали .

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Doodle Сьогодні
14 лютого. Майкл Рубенс Блумберг. Цього дня рівно 80 років тому народився один із найбагатших землян, засновник та власник світового постачальника фінансових новин Bloomberg, кандидат у президенти США, 108-й мер Нью-Йорка…
Історія дня - за хвилину
Місячний календар на тиждень
7 — 13 лютого
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у лютому
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти