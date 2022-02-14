Стрітення Господнє-2022: що не можна робити в жодному разі

У свято Стрітення від'їзд та подорож – погана ідея, бо буде проблематично повернутися назад.

Стрітення Господнє: головні традиції та заборони свята / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

15 лютого православні відзначають чергове церковне свято – Стрітення Господнє-2022 або Принесення до Церкви.

Цього дня Марія та Йосип принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму, а саме свято символізує зустріч людей в особі старця Симеона зі Спасителем .

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А в народному трактуванні на Стрітення зима, що минає, зустрічається з весною. З цим святом пов'язано багато традицій та серйозних заборон , які не можна порушувати, щоб не спричинити неприємності.

Стрітення Господнє: традиції свята

У народі на Стрітення починали проводжати зиму та зустрічати весну . У церкві проводили святкову службу, освячували воду та свічки, які називали громичними. Вдома їх запалювали перед образами, а потім зберігали протягом усього року.

Громичні свічки наділяли чудовою здатністю берегти дім від злих сил, оберігати врожай від граду та вітрів, а людину рятувати від удару блискавки, пристріту та різних хвороб.

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Прийшовши додому з церкви, люди кропили свяченою водою житло, худобу та бджолині вулики. А по погоді на Стрітення намагалися визначити, якою буде весна.

Що не можна робити на Стрітення Господнє

Як і в інші значущі церковні свята, на Стрітення не можна виконувати важку та брудну роботу , шити, прати, прибирати.

, шити, прати, прибирати. Краще не їхати далеко з дому цього дня, тому що буде важко повернутися назад.

з дому цього дня, тому що буде важко повернутися назад. Також не варто організовувати переїзд у цей день.

у цей день. Категорично не можна скандалити, лаятись, з'ясовувати стосунки , поганословити.

, поганословити. 15 лютого не можна ворожити та проводити інші магічні ритуали .

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.