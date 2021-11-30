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30 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 листопада, 07:25
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День домашніх тварин, Міжнародний день захисту інформації – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 30 листопада.
30 листопада: яке сьогодні свято
30 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 30 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 30 листопада

  • День домашніх тварин (World Pets Day) щорічно відзначається 30 листопада і присвячений усім одомашненим тваринам з метою нагадати людям про відповідальність за братів наших менших, яких вони приручили.
  • Міжнародний день захисту інформації (Computer Security Day) – проводиться День комп'ютерної безпеки з 1988 року з метою нагадати користувачам у всьому світі про необхідність захисту своїх комп'ютерів та інформації, що зберігається в них.
  • День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї – вшановується у світі з 2006 року за рішенням, прийнятим на конференції держав-учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та її знищення.
  • День радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України – відзначається щорічно 30 листопада, починаючи з 2010 року.

Іменинники 30 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло.

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Яке сьогодні церковне свято

30 листопада у православній церкві вшановується пам'ять святителя Григорія, чудотворця, єпископа Неокесарійського, преподобного Лазаря, іконописця, мученика Гоброна, у святого хрещенні Михаїла, і з ним 133 воїнів.

Народне свято

У народі 30 листопада відзначався Григорій Зимовказівник на честь святителя Григорія Чудотворця. Святому Григорію молилися про зцілення від багатьох хвороб і безпліддя, а також просили допомоги у важких життєвих ситуаціях. Традицією дня було славити сонце, а також "закочувати зиму" , тобто кататися і перекидатися в новому снігу, грати у сніжки і скочуватися з гірки. Вважалося, що від снігових забав додається здоров'я.

Прикмети на 30 листопада

  • якщо на Григорія холодно, така погода протримається ще довго;
  • який Григорій – така буде вся зима;
  • якщо лід на річці темний – наступного літа буде хороший урожай.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 30 листопада

  • 1609 – Галілео Галілей склав першу карту місячної поверхні.
  • 1979 – випущено альбом The Wall британського гурту Pink Floyd.
  • 1982 – вийшов альбом, що найбільше продавався в історії музики, – Thriller Майкла Джексона.

Хто народився 30 листопада

  • 1667 – Джонатан Свіфт, англійський письменник, філософ, громадський діяч.
  • 1835 – Марк Твен, американський письменник, журналіст, громадський діяч.
  • 1874 – Вінстон Черчілль, британський політичний діяч, експрем'єр-міністр.
  • 1934 – В'ячеслав Невинний, радянський і російський актор театру та кіно.
  • 1945 – Анатолій Кущ, український скульптор.
  • 1949 – Ярослав Стельмах, український драматург.
  • 1951 – Назарій Яремчук, український співак.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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