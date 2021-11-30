30 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 30 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 30 листопада
- День домашніх тварин (World Pets Day) щорічно відзначається 30 листопада і присвячений усім одомашненим тваринам з метою нагадати людям про відповідальність за братів наших менших, яких вони приручили.
- Міжнародний день захисту інформації (Computer Security Day) – проводиться День комп'ютерної безпеки з 1988 року з метою нагадати користувачам у всьому світі про необхідність захисту своїх комп'ютерів та інформації, що зберігається в них.
- День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї – вшановується у світі з 2006 року за рішенням, прийнятим на конференції держав-учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та її знищення.
- День радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України – відзначається щорічно 30 листопада, починаючи з 2010 року.
Іменинники 30 листопада
День ангела сьогодні відзначають: Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло.
Яке сьогодні церковне свято
30 листопада у православній церкві вшановується пам'ять святителя Григорія, чудотворця, єпископа Неокесарійського, преподобного Лазаря, іконописця, мученика Гоброна, у святого хрещенні Михаїла, і з ним 133 воїнів.
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Народне свято
У народі 30 листопада відзначався Григорій Зимовказівник на честь святителя Григорія Чудотворця. Святому Григорію молилися про зцілення від багатьох хвороб і безпліддя, а також просили допомоги у важких життєвих ситуаціях. Традицією дня було славити сонце, а також "закочувати зиму" , тобто кататися і перекидатися в новому снігу, грати у сніжки і скочуватися з гірки. Вважалося, що від снігових забав додається здоров'я.
Прикмети на 30 листопада
- якщо на Григорія холодно, така погода протримається ще довго;
- який Григорій – така буде вся зима;
- якщо лід на річці темний – наступного літа буде хороший урожай.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 30 листопада
- 1609 – Галілео Галілей склав першу карту місячної поверхні.
- 1979 – випущено альбом The Wall британського гурту Pink Floyd.
- 1982 – вийшов альбом, що найбільше продавався в історії музики, – Thriller Майкла Джексона.
Хто народився 30 листопада
- 1667 – Джонатан Свіфт, англійський письменник, філософ, громадський діяч.
- 1835 – Марк Твен, американський письменник, журналіст, громадський діяч.
- 1874 – Вінстон Черчілль, британський політичний діяч, експрем'єр-міністр.
- 1934 – В'ячеслав Невинний, радянський і російський актор театру та кіно.
- 1945 – Анатолій Кущ, український скульптор.
- 1949 – Ярослав Стельмах, український драматург.
- 1951 – Назарій Яремчук, український співак.
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