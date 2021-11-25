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День подяки: тематичні картинки і найкращі привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
25 листопада, 05:20
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Надсилайте у День подяки добрі побажання і слова подяки рідним та коханим людям, друзям та близьким, знайомим та колегам.
З Днем подяки: вітання і картинки
З Днем подяки: вітання і картинки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 25 листопада, багато людей відзначають добре і світле свято – День подяки . Своїм корінням воно сягає давніх традицій американців, але також воно поширилося і в інші країни. Цього дня традиційно говорять слова подяки Богу, рідним та близьким, оточуючим просто за те, що вони є у вашому житті.

З Днем подяки: картинки і привітання у віршах

***

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Пусть в День благодарения
К вам счастье постучится
И, как судьбы подарок,
Вдруг чудо приключится!

Красиві картинки та привітання з Днем подяки / Фото: pinterest
Красиві картинки та привітання з Днем подяки / Фото: pinterest

***

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Скажи спасибо перед сном
За то, что ты имеешь дом,
За то, что есть чего поесть,
За то, есть куда присесть.

За то, что у тебя есть друг,
За то, что верен твой супруг,
А если друга, мужа нет,
Тогда, за то, что видишь свет.

Еще спасибо двум ногам,
Что ходят всюду, тут и там.
Ты обо всем подумай, взвесь –
Цени, что есть сейчас и здесь!

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И прежде чем ложиться спать
В свою уютную кровать,
Ты вспомни, друг мой, об одном –
Скажи спасибо перед сном.

День подяки: картинки та привітання / Фото: pinterest
День подяки: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

Желаю в День Благодарения
Добра, достатка и везения,
Чтоб был любовью полон дом,
Покой и счастье жили в нем,
Пусть каждый день из года в год
Тепло и радость вам несет!

З Днем подяки: вітальні листівки / Фото: pinterest
З Днем подяки: вітальні листівки / Фото: pinterest

***

Чтобы в судьбе всегда у вас
Все было счастливо, сердечно и красиво,
Друг другу вы не уставайте повторять:
Благодарю тебя! За все тебе спасибо!

Добрі картинки з Днем подяки / Фото: pinterest
Добрі картинки з Днем подяки / Фото: pinterest

***

В День Благодарения
Спасибо говорю
Господу за этот мир,
Который я люблю,

За добрый и уютный дом,
Счастливую семью,
За все, что я имею в нем –
Господь, благодарю!

Привітання у віршах та картинках у День подяки / Фото: pinterest
Привітання у віршах та картинках у День подяки / Фото: pinterest

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у листопаді-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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