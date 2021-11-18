Гороскоп на 19 листопада для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 19 листопада для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 19 листопада 2021 року. У день повні і місячного затемнення настане час гармонії, спокою та єднання внутрішнього світу із зовнішнім.

Гороскоп на 19 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Не витрачайте свою енергію марно. Займіться нехай не найважливішими справами, але тим, що накопичилося. Це слушний час для обміну інформацією і новинами з друзями, з якими давно не бачилися.

Гороскоп на 19 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Ви пред'являєте до оточуючих дуже високі вимоги. Спробуйте застосувати їх до себе та подивитися, що з цього вийде. А щоб день пройшов гладко, потрібно бути у призначений час там, де на вас чекають.

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Гороскоп на 19 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Цей день не підходить для активних дій, проте ідеальний для роздумів. Щоб уникнути казусів та непорозумінь, підготуйтеся заздалегідь до того, що ваше життя може стати надбанням громадськості.

Гороскоп на 19 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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До вас звертатимуться по допомогу чи за підтримкою – не відмовляйте. Але не будьте такими категоричними. Швидше за все, невдовзі ви зміните думку на протилежну, і тоді доведеться брати свої слова назад.

Гороскоп на 19 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Вирішувати проблеми силою думки не вдасться. Прийдеться шукати помічників, готових надати вам послугу. Згадайте про ту справу, яка нещодавно у вас не вийшла. І з новими силами приступайте до її вирішення.

Гороскоп на 19 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Вашої енергії вистачить не лише на роботу, а й на розваги. Не витрачайте її всю і відразу, вона вам ще знадобиться. Особливо не сподівайтеся на свою чарівність – іноді вона може підводити, ось як цього дня.

Гороскоп на 19 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Робити висновки, ґрунтуючись на чужих словах, так само небезпечно, як підписувати документи, навіть не поглянувши, що ж у них написано. Будьте уважні до дрібниць, наскільки би глобальними не були питання, що вас цікавлять.

Гороскоп на 19 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Не починайте справи, якщо не до кінця впевнені, що зможете їх подужати. Краще приступайте до тих, які вже є у роботі. Комусь знадобиться саме ваша допомога – майте на увазі, що це може зайняти весь день.

Гороскоп на 19 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Вам доведеться ухвалити непросте рішення, в результаті якого буде дещо обмежена ваша свобода. Відсутність новин не дарма вважається гарною новиною. Подумайте, чи справді вам зараз потрібні зміни.

Гороскоп на 19 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Займіться вирішенням фінансових питань. Але стежте за власним язиком – ваша необдуманість може скривдити близьку людину і спричинити неприємності. Не вступайте у суперечки та відмовтеся від далеких поїздок.

Гороскоп на 19 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

На вас обрушиться потік інформації. Але щоб все запам'ятати і нічого не проґавити, краще скористайтеся блокнотом. Усі особисті справи бажано відкласти, нехай вони потерплять до вихідних.

Гороскоп на 19 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Ви на правильному шляху, хоч і далекі поки що від правильного рішення. Не варто довіряти тому, що видається очевидним. Ви ризикуєте витратити свій час і сили на вирішення чужих проблем, хоча у вас своїх справ вистачає.

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