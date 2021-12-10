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Як використовувати биті ялинкові іграшки: оригінальні ідеї з фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
10 грудня, 16:03
В закладинки
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Не поспішайте позбуватися розбитої скляної іграшки – її можна оновити або навіть реставрувати
Що можна зробити з битими ялинковими іграшками
Що можна зробити з битими ялинковими іграшками / Фото: Колаж: Сьогодні

З наближенням новорічної пори саме час замислитись і про святковий декор. Раніше ми вже розповідали, як прикрасити ялинку на Новий рік 2022 і як зробити їстівні ялинкові іграшки.

Багато людей люблять традиційні скляні ялинкові кульки, фігурки та інші прикраси. Та при всій своїй красі й самобутності вони мають недолік – скло дуже тендітне і часто б'ється . І дістаючи з коробки прикраси, можна з розчаруванням виявити одну-дві, або навіть більше втрат.

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Не варто викидати розбиту іграшку. Якщо вона – улюблена, красива чи дорога як пам'ять, і вам шкода з нею розлучатися , її можна спробувати відновити чи використати для виготовлення інших новорічних прикрас. А ми підкажемо кілька лайфхаків, що можна зробити з ними.

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Як використовувати биті ялинкові іграшки: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Реставрація

Як використовувати биті ялинкові іграшки / Фото: скріншот з YouTube/My DIY life
Як використовувати биті ялинкові іграшки / Фото: скріншот з YouTube/My DIY life

Якщо іграшка розбилася не повністю, наприклад, від неї відпав невеликий шматочок, можна акуратно заклеїти дірку за допомогою епоксидного клею або суперклею. Велику дірку краще спочатку закласти зім'ятою паперовою серветкою, щоб клей не провалювався всередину, і приклеїти великі відбиті частини. Повертайте іграшку так, щоб застигаючи, клей набув правильної форми. Потім залиште до повного висихання і розфарбуйте іграшку акриловими фарбами, лаком для нігтів, втиранням і блискітками.

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  • Лайфхак 2. Маскування

Як використовувати биті ялинкові іграшки / Фото: pinterest
Як використовувати биті ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Інший варіант відновлення ялинкової іграшки – не реставрація, а маскування похибок , дірок та потертостей. Якщо вам хочеться оновити стару розбиту іграшку, її можна перефарбувати, додати блискіток і бусинок, а дірки задекорувати сніговою ватою, аплікацією, стрічками, бантиками, атласними квіточками, іншою фурнітурою та мішурою.

  • Лайфхак 3. Перероблення

Як використовувати биті ялинкові іграшки / Фото: pinterest
Як використовувати биті ялинкові іграшки / Фото: pinterest

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Якщо відновити биту іграшку складно, і її ніяк не можна повісити на ялинку, то можна використовувати як елемент для новорічного декору . Наприклад, зробити вінок, оформити свічник або кошик, зробити підвісну композицію на стіну тощо. Для цього потрібно розвернути і закріпити іграшку цілим боком, а биту сторону, навпаки, приховати від очей.

  • Лайфхак 4. Посипання

Як використовувати биті ялинкові іграшки / Фото: pinterest
Як використовувати биті ялинкові іграшки / Фото: pinterest

І, нарешті, розсипані на уламки іграшки, які не підлягають відновленню, стануть вам у нагоді для створення нових ялинкових прикрас . Помістіть їх між листами щільного паперу й акуратно пройдіться молотком або качалкою, щоб подрібнити на блискітки. На тьмяні або набридлі ялинкові кульки, що потребують оновлення, шишки, свічки чи просто вирізані картонні фігурки нанесіть клей і посипте блискучою скляною крихтою. Але будьте дуже обережні, щоб не порізатися.

  • Лайфхак 5. Наповнювач

Як використовувати биті ялинкові іграшки / Фото: pinterest
Як використовувати биті ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Набагато безпечніше використовувати яскраві, але гострі блискітки із розбитих іграшок не ззовні, а всередині прикрас . Візьміть прозорі ялинкові кульки або скляну баночку, зробіть всередині цікаву композицію або просто змастіть клеєм і наповніть битим склом – вийде оригінальний новорічний декор.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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now

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404

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