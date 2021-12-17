Як прикрасити келихи на Новий рік-2022: ТОП-7 варіантів із фото

В умілих руках звичайний і нудний посуд перетворюється на новорічну казку

Як прикрасити келихи на Новий рік / Фото: Колаж: Сьогодні

До Нового року-2022 залишається всього два тижні, але ви ще встигнете все підготувати до гарного святкового застілля . Раніше ми розповідали, як креативно прикрасити ялинку на Новий рік. А ще як своїми руками зробити новорічні іграшки для веселого і радісного свята.

А сьогодні пропонуємо вам творчо підійти до прикраси посуду на Новий рік . Як прозорі та нудні келихи перетворити на витвір мистецтва, чим їх оживити і додати святковості, читайте нашіих лайфхаках та дивіться фото.

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Як прикрасити келихи на Новий рік: лайфхаки

Лайфхак 1. Малюнки

Як прикрасити келихи на Новий рік / Фото: pinterest

Готові новорічні келихи – гарні, але не такі цікаві. Набагато цікавіше створити власний неповторний сюжет на святковий посуд. Для цього крім фантазії вам знадобляться акрилові, вітражні або контурні фарби, а також спеціальні маркери для скла або лак для нігтів. Перш ніж приступати до оформлення, знежирте скло. І не наносьте малюнок вище 2 см до краю, інакше з них буде незручно пити. Маркери по склу сохнуть добу, а акрилові та вітражні фарби вимагають теплової обробки: келихи поставте в холодну духовку, а потім нагрійте до 130-150 градусів протягом півгодини.

Лайфхак 2. Блискітки

Як прикрасити келихи на Новий рік / Фото: pinterest

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Нанесіть тонкий шар клею на знежирене скло , зменшуючи кількість клею в міру наближення до верхівки келиха. Посипте блискітками, тримаючи келих над папером або тарілкою. А для надійності закріпіть блискітки, покривши їх Mod Podge і залиште до повного висихання.

Лайфхак 3. Написи

Як прикрасити келихи на Новий рік / Фото: pinterest

Можна обмежитися блискітками на ніжках, а самі фужери оформити мотивуючими та прикольними написами . Це можна зробити акриловими фарбами, контурами або приклеїти готові варіанти наклейок.

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Лайфхак 4. Стрічки

Як прикрасити келихи на Новий рік / Фото: pinterest

Найменш складний спосіб прикрасити посуд – це просто обв'язати його гарними стрічками , нитками або тасьмою. Вибирайте колірну гаму, яка поєднується зі скатертиною та серветками. Щоб ускладнити візерунок, скористайтесь технікою макрам або канзаші. Після свята ви просто знімаєте мішуру, і келихи будуть готові до нових "пригод" та оформлення.

Лайфхак 5. Трафарети

Як прикрасити келихи на Новий рік / Фото: pinterest

Ще одна найпростіша прикраса – це вирізані з паперу чи пластику прикольні тематичні фігурки , закріплені на краю келихів. Вони вдягаються і знімаються миттєво.

Лайфхак 6. Декупаж

Як прикрасити келихи на Новий рік / Фото: pinterest

Якщо ви дружите з технікою декупажу – у вас просто вагон можливостей, як прикрашати новорічні келихи. Залишається лише вибрати найбільш вподобану серветки для декупажу , загрунтувати скло, наклеїти картинку на келих, замаскувати краї акриловими фарбами, ґрунтом додати об'єму і фактури, посипати блискітками, вкрити лаком і дати висохнути.

Лайфхак 7. Намистини

Як прикрасити келихи на Новий рік / Фото: pinterest

Набагато ретельніша, але більш цікава і творча робота – це створення композицій із намистин, бісеру, страз, камінчиків, які наклеюються на скло. Виходить справжній витвір мистецтва.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.