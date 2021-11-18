Як відмити шпалери: ТОП-5 дієвих способів

Якщо на шпалерах з'явилася пляма, їх не обов'язково здирати та переклеювати, а можна просто відмити підручними засобами.

Як відмити шпалери / Фото: Колаж: Сьогодні

На стіні у вітальні з'явилися бризки кави або чаю, у передпокої – сліди від осінньої сльоти та бруду, а в кімнаті намалювалася невідома жирна пляма або слід від вина? Усі ці непрохані "прикраси" можна виправити, а для цього почистити шпалери одним із перевірених способів . Читайте наші лайфхаки та дізнайтеся, як це зробити.

Як очистити шпалери: лайфхаки

Лайфхак 1. Миючі засоби

Як очистити шпалери / Фото: pinterest

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Якщо у вас не паперові шпалери, то цей спосіб – найдієвіший і найпростіший. Перед миттям флізелінових або вінілових шпалер їх бажано протерти сухою серветкою , а потім помити губкою із засобом. Щоб видалити зайву вологу, після обробки поверхню промокують серветкою.

Лайфхак 2. Спирт

Як очистити шпалери / Фото: pinterest

Сліди від кулькової ручки, фломастерів, маркерів, кави, чаю тощо на всіх видах шпалер піддаються обробці медичним спиртом. Змочіть серветку у спирт і обережно потріть забруднене місце.

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Лайфхак 3. Ластик

Як очистити шпалери / Фото: unsplash

Невеликі забруднення з будь-яких шпалер можна видалити за допомогою звичайної канцелярської резинки, а також меламінової губки. Але краще спочатку випробувати потерти поверхню на невеликій та непомітній ділянці, щоб абразив не пошкодив малюнок шпалер.

Лайфхак 4. Хліб

Як очистити шпалери / Фото: pinterest

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Хлібний м'якуш допомагав іще нашим бабусям чистити паперові шпалери від забруднень. Для цього шматочок хліба розминали та притискали до плями на кілька хвилин. Хлібна клейковина вбирала в себе весь бруд.

Лайфхак 5. Сода

Як очистити шпалери / Фото: pinterest

Для видалення жирної плями зі шпалер, зробіть суміш із води та соди з консистенцією кашки . Замість соди також підійде крохмаль, тальк, дитяча присипка. Нанесіть її на пляму і залиште, щоб засіб висох. Потім очистіть м'якою щіткою, а пляму промийте теплою водою.

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