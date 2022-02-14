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Як правильно розігріти рис, щоб він не став кашею

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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14 лютого, 17:26
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Існує кілька нескладних способів, завдяки яким вчорашній рис після розігрівання набуде свіжого смаку.
Як правильно гріти рис, щоб він знову став смачним
Як правильно гріти рис, щоб він знову став смачним / Фото: Unsplash

Рис – популярний та улюблений продукт , який часто входить до складу інших страв. З нього готують каші, салати, плов, тефтелі, голубці тощо.

Відварний рис, що залишився після приготування, добре зберігається у холодильнику , але може стати жорстким, сухим та несмачним.

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Щоб повернути рису приємний смак та консистенцію, а також щоб він не пригорів чи навпаки – не перетворився на кашу, його слід правильно розігріти . Ми поділимося з вами кількома простими способами, як гріти рис.

Як розігріти рис: лайфхаки

  • Лайфхак 1. У мікрохвильовій печі

Як правильно гріти рис / Фото: pinterest
Як правильно гріти рис / Фото: pinterest

Щоб нагріти рис у мікрохвильовій печі, налийте в миску 1 ст. ложку води. Потім акуратно розімніть виделкою рис , щоби після розігріву не залишалося грудочок. Накрийте кришкою та розігрійте рис на високій потужності протягом 1 хвилини. Зніміть кришку і знову поставте рис у мікрохвильову піч 1-2 хвилини.

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  • Лайфхак 2. На плиті

Як правильно гріти рис / Фото: unsplash
Як правильно гріти рис / Фото: unsplash

Розігріти рис можна на звичайній плиті. Для цього зручно скористатися товстостінною сковородою або сотейником. Спочатку додайте трохи масла або олії . А потім у розігрітий жир помістіть варений рис і перемішайте лопаткою, розбиваючи грудочки. Коли кожне зернятко покриється жиром, влийте трохи рідини – воду або бульйон, накрийте кришкою та розігрійте рис на слабкому вогні, періодично помішуючи, щоб він не пригорів.

  • Лайфхак 3. У духовці

Як правильно гріти рис / Фото: unsplash
Як правильно гріти рис / Фото: unsplash

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Велику кількість рису зручніше гріти у духовці. Спочатку розігрійте її до 180°С. Варений рис розкладіть рівним шаром на лист і розбийте лопаткою грудки. Потім збризкайте рис 1-2 ложками води . Накрийте лист фольгою і відправте у духовку на 15-20 хвилин.

Раніше ми розповідали, як можна розігріти випічку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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