Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Кулинария

Как правильно разогреть рис, чтобы он не стал кашей

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 февраля, 17:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Есть несколько несложных способов, благодаря которым вчерашний рис после разогревания обретет свежий вкус.
Как правильно греть рис, чтобы он снова стал вкусным
Как правильно греть рис, чтобы он снова стал вкусным / Фото: Unsplash

Рис – популярный и любимый продукт , который часто входит в состав других блюд. Из него готовят каши, салаты, плов, тефтели, голубцы и многое другое.

Оставшийся после приготовления отварной рис хорошо хранится в холодильнике , но может стать жестким, сухим и невкусным.

Реклама

Чтобы вернуть рису приятный вкус и консистенцию, а также чтобы он не пригорел или наоборот – не превратился в кашу, его следует правильно разогреть . Мы поделимся с вами несколькими простыми способами, как греть рис.

Как разогреть рис: лайфхаки

  • Лайфхак 1. В микроволновке

Как правильно греть рис / Фото: pinterest
Как правильно греть рис / Фото: pinterest

Чтобы нагреть рис в микроволновой печи, налейте в миску 1 ст. ложку воды. Затем аккуратно разомните вилкой рис , чтобы после разогрева не оставалось комочков. Накройте крышкой и разогрейте рис на высокой мощности в течение 1 минуты. Снимите крышку и снова поставьте рис в микроволновку 1-2 минуты.

Реклама
  • Лайфхак 2. На плите

Как правильно греть рис / Фото: unsplash
Как правильно греть рис / Фото: unsplash

Разогреть рис можно на обычной плите. Для этого удобно воспользоваться толстостенной сковородой или сотейником. Сначала добавьте немного масла – растительного или сливочного. А затем в разогретый жир поместите вареный рис и помешайте лопаткой, разбивая комочки. Когда каждое зернышко покроется маслом, влейте немного жидкости – воду или бульон, накройте крышкой и разогрейте рис на слабом огне, периодически помешивая, чтобы он не пригорел.

  • Лайфхак 3. В духовке

Как правильно греть рис / Фото: unsplash
Как правильно греть рис / Фото: unsplash

Реклама

Большое количество риса удобнее греть в духовке. Для начала разогрейте ее до 180°С. Вареный рис разложите ровным слоем на противень и разбейте лопаткой комки. Затем сбрызните рис 1-2 ложками воды . Накройте противень фольгой и отправьте в духовку на 15-20 минут.

Ранее мы рассказывали, как можно разогреть выпечку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Doodle Сегодня
14 февраля. Майкл Рубенс Блумберг. В этот день ровно 80 лет назад родился один из самых богатых людей планеты, учредитель и владелец ведущего поставщика мировых финансовых новостей Bloomberg, кандидат в президенты США, 108-й мэр Нью-Йорка...
История дня - за минуту
Лунный календарь на неделю
7 — 13 февраля
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять