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Як різати цибулю і не плакати: 10 порад від простих до дивних

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13 квітня, 16:25
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Намочити, заморозити, запалити свічку і надіти окуляри – як іще покришити цибулю без сліз.
Як різати цибулю без сліз
Як різати цибулю без сліз / Фото: Unsplash

Цибуля – просто незамінний овоч у нашій кухні, вона використовується у багатьох стравах, надаючи їм правильного смаку, пікантності, гостроти та характерного аромату.

Але існує одна проблема під час її приготування, яка всім ускладнює життя та доводить до сліз . І це реальні сльози, у прямому значенні слова.

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Справа в тому, що в цибулі містяться сульфоксиди амінокислот, які, вивільняючись і вступаючи в реакцію з повітрям, утворюють леткі сполуки сірки . Саме цей газ, потрапляючи на слизову оболонку, і викликає таку реакцію нашого організму.

Як уникнути плачу під час нарізування цибулі? Існує багато способів, якими рясніє Інтернет – від дійсно корисних до абсурдних і прикольних. Але диму без вогню не буває, і комусь вони теж допомагають. Вибирайте, який вам підходить.

Як різати цибулю, щоб не плакати: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Вода

Частіше змочуйте ніж у холодній воді . Вважається, що вода бере на себе сірку, і плакати доведеться менше. Можна також ненадовго замочити очищену цибулину у холодній воді, але після цього смак цибулі зміниться.

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  • Лайфхак 2. Холод

За півгодини до початку готування покладіть цибулю у холодильник або на 10 хвилин у морозилку. Холод перешкоджає вивільненню з'єднань сірки, і сліз не буде. Але майте на увазі, що цибуля після цього розшаровуватиметься і гірше різатиметься.

  • Лайфхак 3. Повітря

Якщо різати цибулю поруч із відкритим вікном , то свіже повітря зробить кислотні пари менш концентрованими. Схожий ефект дасть і вентилятор, розганяючи повітря кухнею.

  • Лайфхак 4. Витяжка

Потоку цибулевого повітря можна цілеспрямовано допомогти. Увімкніть витяжку , і його просто винесе з приміщення.

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  • Лайфхак 5. Вогонь

Є й така порада: біля дощечки, на якій ріжете цибулю, запаліть свічку . Вогонь руйнує цибульні пари, і очі не сльозитимуться.

  • Лайфхак 6. Ніж

Нарізаючи цибулю, використовуйте гострий ніж . Добре наточене лезо знизить ступінь пошкодження клітин цибулини, що призведе до зменшення виділеної сірки.

  • Лайфхак 7. Комбайн

Логіка проста: якщо цибулі небагато, можна і потерпіти або застосувати один із пелічених способів. А ось при великій кількості цибулі простіше пропустити її через закритий подрібнювач у вигляді кухонного комбайна з різними видами нарізки.

  • Лайфхак 8. Сіль

Насипте трохи солі на обробну дошку – це зменшить агресію цибулі.

  • Лайфхак 9. Жуйка

Люди радять під час нарізки цибулі жувати жувальну гумку . Ще один варіант – набрати в рот води і тримати її, доки не закінчите.

  • Лайфхак 10. Окуляри

Надягніть на час готування окуляри – але не прості, а призначені для плавання . Це працює, захищаючи очі від впливу летючої сірки, проте ніс і рот залишаються вразливими для запаху.

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