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Как резать лук и не плакать: 10 советов от простых до странных

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13 апреля, 16:25
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Намочить, заморозить, зажечь свечу и надеть очки – как еще покрошить лук без слез.
Как резать лук без слез
Как резать лук без слез / Фото: Unsplash

Лук – просто незаменимый овощ в нашей кухне, он используется во многих блюдах, придавая им правильный вкус, пикантность, остроту и характерный аромат.

Но есть одна проблема во время его приготовления, которая всем усложняет жизнь и доводит до слез . И это реальные слезы, в прямом смысле слова.

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Дело в том, что в луке содержатся сульфоксиды аминокислот, которые, высвобождаясь и вступая в реакцию с воздухом, образуют летучие соединения серы . Именно этот газ, попадая на слизистую, и вызывает такую реакцию нашего организма.

Как избежать плача во время нарезания лука? Есть множество способов, которыми пестрит Интернет – от действительно полезных до абсурдных и прикольных. Но ведь дыма без огня не бывает, и кому-то они тоже помогают. Выбирайте, какой подходит вам.

Как резать лук, чтобы не плакать: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Вода

Чаще смачивайте нож в холодной воде . Считается, что вода берет на себя серу, и плакать придется меньше. Можно также ненадолго замочить очищенную луковицу в холодной воде, но после этого вкус лука изменится.

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  • Лайфхак 2. Холод

За полчаса до начала готовки положите лук в холодильник или на 10 минут в морозилку. Холод препятствует высвобождению соединений серы, и слез не будет. Но имейте в виду, что лук после этого будет расслаиваться и хуже резаться.

  • Лайфхак 3. Воздух

Если резать лук рядом с открытым окном , то свежий воздух сделает кислотные пары менее концентрированными. Похожий эффект даст и вентилятор, разгоняя воздух по кухне.

  • Лайфхак 4. Вытяжка

Потоку лукового воздуха можно целенаправленно помочь. Включите вытяжку , и его просто вынесет из помещения.

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  • Лайфхак 5. Огонь

Есть и такой совет: возле дощечки, на которой режете лук, зажгите свечу . Огонь разрушает луковые пары, и глаза слезиться не будут.

  • Лайфхак 6. Нож

Нарезая лук, используйте острый нож . Хорошо наточенное лезвие снизит степень повреждения клеток луковицы, что приведет к уменьшению выделяемой серы.

  • Лайфхак 7. Комбайн

Логика проста: если лука немного, можно и потерпеть или применить один из способов. А вот при большом количестве лука проще пропустить его через закрытый измельчитель в виде кухонного комбайна с разными видами нарезки.

  • Лайфхак 8. Соль

Насыпьте немного соли на разделочную доску – это снизит агрессию лука.

  • Лайфхак 9. Жвачка

Люди советуют во время нарезки лука жевать жевательную резинку . Еще один вариант – набрать в рот воды и держать ее, пока не закончите.

  • Лайфхак 10. Очки

Наденьте на время готовки очки – но не простые, а предназначенные для плавания . Это работает, защищая глаза от воздействия летучей серы, но вот нос и рот остаются уязвимыми для запаха.

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