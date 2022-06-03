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Як зробити, щоб земля не прилипала до лопати: лайфхаки для дачників

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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3 червня, 15:06
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Грудки землі на металі затримують і обтяжують без того нелегку роботу на городі. Розв'язати цю проблему допоможе звичайна заточка інвентарю.
Що зробити, щоб земля не липла до лопати
Що зробити, щоб земля не липла до лопати / Фото: Колаж: Сьогодні

У багатьох господарів напевно виникає ситуація, коли скопування городу перетворюється на справжні тортури. Грудки землі замість того, щоб відскакувати від лопати в потрібному напрямку, навпаки, налипають на неї з неймовірною ретельністю. Доводиться щохвилини зупинятися і очищати метал.

При цьому раніше за лопатою не спостерігалося таких проблем. Але кожен інструмент має властивість зношуватися, ставати непридатним і навіть ламатися. Насправді ця проблема не настільки серйозна, і її розв'язання досить просте. Читайте в нашій статті, що можна зробити, щоб земля не заважала лопаті обробляти себе.

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Про хорошу роботу на городі іноді кажуть: "лопата увійшла в землю, як ніж у масло". В цьому і криється розв'язання проблеми: лопату потрібно періодично обробляти так, щоб мінімізувати її тертя з ґрунтом. Навіть кілька піщинок, що затрималися на лезі, поступово приводять до того, що на них налипає земля, особливо якщо це глинистий грунт або якісний жирний чорнозем.

Як зробити, щоб земля не прилипала до лопати: лайфхаки

1. Заточіть лопату болгаркою

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Як заточити лопату болгаркою
Як заточити лопату болгаркою / Фото: Pinterest

Найкраще точити інструмент за допомогою болгарки з відповідним диском або електричного наждака. Важливо не лише повернути гостроту лезу, а й пройтися по всій металевій поверхні лопати, прибравши всі щербини, шорсткості і подряпини. Адже саме вони є проблемним місцем, куди прилипає земля. При використанні болгарки заточка лопати займає 5-10 хвилин.

2. Обробіть лопату напилком

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Що зробити, щоб земля не липла до лопати
Що зробити, щоб земля не липла до лопати / Фото: Pinterest

Перевага цього методу в тому, що кромка вийде набагато рівнішою, ніж після роботи електроінструменту. До того ж заточка вручну не перегріває метал і не змінює його фізико-механічні властивості. А це, в свою чергу, позначається на залипанні землі на лопаті.

3. Допоможе купа піску

Як правильно точити лопату
Як правильно точити лопату / Фото: Unsplash

Якщо під рукою немає ні електрики, ні загострювального інструменту, а прилипла земля заважає працювати, вас на час виручить купа піску або дрібного гравію. Достатньо кілька разів увігнати лопату в сипучий матеріал – лезо очиститься від бруду, відшліфується і навіть трохи заточиться.

Раніше ми публікували лайфхаки, як з користю використовувати бур'яни на городі.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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