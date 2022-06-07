Гарний урожай огірків можна отримати, не прополюючи і практично не поливаючи рослини

Як вирощувати огірки під плівкою / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб досягти гарного врожаю огірків , дачникам доводиться докладати чимало зусиль. Потрібно боротися з бур'янами, хворобами та шкідниками, вчасно доглядати та прополювати рослини.

Якщо практикувати вирощування огірків під плівкою , можна заощадити сили і час, позбутися багатьох проблем і в результаті зібрати гарний урожай. Примітно, що такий спосіб дозволяє обходитися практично без поливу та прополювання.

Реклама

Як підготувати посадковий матеріал

Як підготувати насіння для висадки / Фото: pinterest

Садити краще не свіже насіння, а те, що зберігалося кілька років у теплих умовах. Перевірити якість і наповненість насіння можна, опустивши його в насичений сольовий розчин: насіння, що спливло – порожнє, а яке осіло на дно – залишають, промивають і висушують.

За 3-4 тижні до висадження насіння бажано загартувати : помістити в пакеті на добу у холодильник, а потім потримати в теплі. Безпосередньо перед посадкою насіння замочують на добу у теплій воді з додаванням марганцівки. Це убереже його від гнильних вірусів.

Реклама

Як підготувати ділянку

Краще не садити огірки після гарбуза, кабачків та патисонів, щоб уникнути родинних хвороб . Ділянка має бути безвітряною, з рівним рельєфом і родючим ґрунтом. Оптимальна ширина грядки – 1-1,2 м.

Грядку посипають перегноєм, гноєм, прілою соломою і присипають землею. У процесі гниття вони обігріватимуть ґрунт. Якщо земля бідна, її добре удобрити коров'яком або компостом і накрити плівкою .

Як зробити грядку на відкритому ґрунті

Як висадити огірки на ділянці / Фото: pinterest

Реклама

Через тиждень після підготовки грядки на плівці визначають розташування майбутніх рослин, роблять хрестоподібні прорізи, куди закладають по дві насінини на глибину приблизно 2 см. Після появи сходів слабкий паросток видаляють, а сильніший виводять назовні. Далі паростки огірків виходять на поверхню плівки і добре плодоносять.

Прополка огірків

Примітно, що грядки під плівкою не потребують прополювання та розпушування , тому що бур'яни, виростаючи, служать опорою. Трава піднімає плівку, забезпечуючи огірки додатковим простором. Крім того, бур'яни дихають під плівкою та віддають своє тепло огіркам, які виходять назовні. Ґрунт при цьому не ущільнюється. Важливо стежити, щоб на ґрунті та траві не з'являлася пліснява, бо це згубно для огірків.

Як часто поливати огірки

Як доглядати огірки під плівкою / Фото: pinterest

Огірки під плівкою потрібно поливати ввечері, не частіше одного разу на тиждень . Річ у тому, що під укриттям утворюється конденсат, і стікаючи по плівці, він живить грунт. Листя рослин також отримують необхідний запас вологи. Можна використовувати краплинне зрошення. Для чого під укриття проводять трубку з отворами, якою подають воду, і вона насичує грунт навколо огірків.

Раніше ми розповідали, як використовувати мило на городі. Також публікували прості та дешеві лайфхаки, як боротися зі шкідниками на дачній ділянці.