Чому не можна тримати вдома герань: прикмети та забобони

Одна з улюблених домашніх квіток – це герань . Вона яскрава, гарна і невибаглива у догляді. Однак привабливість і користь цієї рослини сумнівна, якщо брати до уваги народні повір'я та прикмети.
Чим же так не догодила герань забобонним людям, що символізує ця квітка, чи можна її тримати вдома , і як впливає ця рослина на долю своїх господарів, дізнайтесь у нашій статті. Проте вам вирішувати, чи вірити народним прикметам про герань.
Прикмети та забобони про герань
- Згідно з народною прикметою, герань заважає своїй господині влаштувати особисте життя, бо виганяє з дому чоловіків .
- Вважається, що ця жіноча квітка сама прив'язується до своєї господині , але при цьому ревно не хоче її ні з ким ділити.
- Виходить, що незаміжня дівчина, яка заведе герань, ризикує залишитися самотньою .
- Якщо ця квітка росте у заміжньої жінки, вона прирікає себе на сварки з чоловіком і навіть розлучення.
А ось прикмет, пов'язаних із особистим життям чоловіків, у герані немає. Зате є багато приємних забобонів про квітку.
У чому допомагає герань
- квітка вдома допомагає помиритися закоханим парам, якщо вони посварилися;
- герань пригнічує чоловічу агресію, цим перешкоджаючи сваркам у родині;
- квітка захищає від пристріту дім та його мешканців;
- червона герань позбавляє перевтоми ;
- білі квіти можуть сприяти зачати дитину ;
- рожева герань допомагає знайти кохання .
Чому не можна тримати герань
Багатьом людям просто не подобається специфічний запах герані. То навіщо псувати собі настрій?
Алергічна реакція на пилок рослин – також вагома причина відмовитися від рослини. Найбільш сильним алергеном є квітки білої герані.
Краще не заводити герань у будинку, де є кішка, бо рослина отруйна для домашніх улюбленців .
Раніше ми розповідали, які культурні рослини гірші і небезпечніші за бур'яни. Також давали поради квітникарам, як врятувати цикламен.