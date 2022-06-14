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Чим небезпечна герань

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Чому не можна тримати вдома герань: прикмети та забобони

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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14 червня, 20:23
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Виявляється, кімнатна герань не така вже й безпечна для жінок та чоловіків.
Чим небезпечна герань у домі
Чим небезпечна герань у домі / Фото: Unsplash

Одна з улюблених домашніх квіток – це герань . Вона яскрава, гарна і невибаглива у догляді. Однак привабливість і користь цієї рослини сумнівна, якщо брати до уваги народні повір'я та прикмети.

Чим же так не догодила герань забобонним людям, що символізує ця квітка, чи можна її тримати вдома , і як впливає ця рослина на долю своїх господарів, дізнайтесь у нашій статті. Проте вам вирішувати, чи вірити народним прикметам про герань.

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Прикмети та забобони про герань

  • Згідно з народною прикметою, герань заважає своїй господині влаштувати особисте життя, бо виганяє з дому чоловіків .
  • Вважається, що ця жіноча квітка сама прив'язується до своєї господині , але при цьому ревно не хоче її ні з ким ділити.
  • Виходить, що незаміжня дівчина, яка заведе герань, ризикує залишитися самотньою .
  • Якщо ця квітка росте у заміжньої жінки, вона прирікає себе на сварки з чоловіком і навіть розлучення.

А ось прикмет, пов'язаних із особистим життям чоловіків, у герані немає. Зате є багато приємних забобонів про квітку.

Чим корисна і чим небезпечна герань
Чим корисна і чим небезпечна герань

У чому допомагає герань

  • квітка вдома допомагає помиритися закоханим парам, якщо вони посварилися;
  • герань пригнічує чоловічу агресію, цим перешкоджаючи сваркам у родині;
  • квітка захищає від пристріту дім та його мешканців;
  • червона герань позбавляє перевтоми ;
  • білі квіти можуть сприяти зачати дитину ;
  • рожева герань допомагає знайти кохання .

Чому не можна тримати герань

Багатьом людям просто не подобається специфічний запах герані. То навіщо псувати собі настрій?

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Алергічна реакція на пилок рослин – також вагома причина відмовитися від рослини. Найбільш сильним алергеном є квітки білої герані.

Краще не заводити герань у будинку, де є кішка, бо рослина отруйна для домашніх улюбленців .

Раніше ми розповідали, які культурні рослини гірші і небезпечніші за бур'яни. Також давали поради квітникарам, як врятувати цикламен.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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