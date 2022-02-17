Иммунитет может дать сбой – гороскоп дня на четверг, 17 февраля

День хорош почти для всего, особенно для предложения о замужестве, но опасен проблемами со здоровьем

Нас ждет спокойный и позитивный день. Четверг, 17 февраля – первый день после полнолуния. Страсти улягутся, люди перестанут волноваться и раздражаться по мелочам. Настроение у большинства из нас значительно улучшится. Так утверждают астрологи, которые составляют прогнозы для "Сегодня".

"Если вас в среду беспокоили какие-то волнительные вопросы – и ответов вы так найти и не смогли, все ответы появятся в четверг. Также возможно, что вы драматизировали какую-то ситуацию днем ранее. Теперь есть шанс посмотреть на нее трезвым взглядом. Вы сразу увидите, что ничего плохого не случилось", – отмечают астрологи.

По их мнению, в четверг практически отсутствуют негативные влияния со стороны планет. Это означает, что сегодня практически нет ограничений – можно спокойно заниматься привычными делами и начинать новые. Хорошо продавать и покупать. Без проблем можно назначать свидания и решать любые личные вопросы. Также хорошо отправляться в дорогу.

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Единственное затруднение сегодняшнего дня, по мнению астрологов, касаются медицины. День связан с ослаблением иммунитета. Есть риск развития инфекционных заболеваний. Также сохраняется повышенная травмоопасность. К болезням, проявившимся в четверг, нужно относиться самым внимательным образом, посетить врача, пройти предписанный им курс лечения. Потому что есть риск, что хвори затянутся.

Что сообщают древние астрологические рукописи

В классических трактатах по астрологии о дне с расположением светил, как 17 февраля, написано:

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День плох для нудной работы, которая не приносит радости; Сегодня хорошо петь и слушать пение – это очищает мысли и заряжает энергией; Нужно быть в компании, шутки и смех притягивают удачу, поэтому надо много шутить; Если вы сегодня сделали предложение о замужестве, брак будет долгим и крепким; Семена или рассада лука, чеснока, моркови, высаженные сегодня в грунт, отлично приживутся и будут хорошо расти.

Кого ждет удача и о чем приметы дня

Приметы дня: случайный порез или царапина – указание на то, что в вашей семье будет пополнение.

Цвета удачи в одежде: розовый, лиловый, фиолетовый.

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Камни-талисманы: глазковые кварцы – соколиный глаз, вороний глаз.

Значение сновидений: сны в ночь на четверг могут сбываться в скором времени.

Каким знакам повезет: Телец, Дева, Рыбы.

Кому надо соблюдать осторожность: Близнецы, Весы, Стрелец.