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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Імунітет може дати збій – гороскоп дня на четвер, 17 лютого

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрій Бугулов Андрій Бугулов Астролог "Сегодня"
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17 лютого, 06:00
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День хороший майже для всього, особливо для пропозиції про заміжжя, але небезпечний проблемами зі здоров'ям

Нас чекає спокійний та позитивний день. Четвер, 17 лютого – перший день після повні. Пристрасті вляжуться, люди перестануть хвилюватися і дратуватись по дрібницях. Настрій у більшості з нас значно покращає. Так стверджують астрологи, які становлять прогнози для "Сегодня".

"Якщо вас у середу турбували якісь хвилюючі питання – і відповіді ви так знайти і не змогли, всі відповіді з'являться у четвер. Також можливо, що ви драматизували якусь ситуацію на день раніше. Тепер є шанс подивитися на неї тверезо. Ви одразу побачите, що нічого поганого не сталося", – наголошують астрологи.

На їхню думку, у четвер практично відсутні негативні впливи з боку планет. Це означає, що сьогодні практично немає обмежень – можна спокійно займатися звичними справами та розпочинати нові. Добре продавати та купувати. Без проблем можна призначати побачення та вирішувати будь-які особисті питання. Також добре вирушати у дорогу.

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Єдина скрута сьогодення, на думку астрологів, стосується медицини. День пов'язаний із ослабленням імунітету. Існує ризик розвитку інфекційних захворювань. Також зберігається підвищена травмонебезпека. До хвороб, що проявилися в четвер, потрібно ставитися уважніше, відвідати лікаря, пройти запропонований ним курс лікування. Тому що є ризик, що хвороби затягнуться.

Що повідомляють стародавні астрологічні рукописи

У класичних трактатах з астрології про день із розташуванням світил, як 17 лютого, написано:

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  1. День поганий для нудної роботи, яка не приносить радості;
  2. Сьогодні добре співати і слухати спів – це очищує думки та заряджає енергією;
  3. Потрібно бути в компанії, жарти та сміх притягують удачу, тому треба багато жартувати;
  4. Якщо ви сьогодні зробили пропозицію про заміжжя, шлюб буде довгим і міцним;
  5. Насіння або розсада цибулі, часнику, моркви, висаджені сьогодні в грунт, відмінно приживуться і будуть добре рости.

На кого чекає удача і про що прикмети дня

Прикмети дня: випадковий поріз або подряпина – вказівка на те, що у вашій сім'ї буде поповнення.

Кольори удачі в одязі: рожевий, фіолетовий, фіолетовий.

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Камені-талісмани: глазкові кварці – соколине око, вороне око.

Значення сновидінь: сни в ніч на четвер можуть збутися незабаром

Яким знакам пощастить: Телець, Діва, Риби.

Кому треба бути обережними: Близнята, Терези, Стрілець.

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Ольга Дударенко
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Андрій Бугулов
Андрій Бугулов Астролог "Сегодня"

Автор оригінальної методики складання астрологічних прогнозів. У 2002 - 2009 роках працював в українських спецслужбах як консультант з космобіології. Автор серії наукових досліджень про вплив космобіологічних ритмів на психіку та фізіологію людини. Каже, що астрологія – не наука, а галузь знання. Планети не впливають на людину. Просто їх рух і зміни у житті Землі відбуваються у єдиному ритмі, за загальним принципам. Астрологія як раз і займається вивченням цих принципів.

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