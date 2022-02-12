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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Прогноз астролога на субботу, 12 февраля – дольше спать и больше есть

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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12 февраля, 09:00
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Астрологи предупреждают об усилении влияния Нептуна – он распаляет воображение настолько, что становится сложно отличить вымысел от реальности
Астропрогноз на 12 февраля 2022
Астропрогноз на 12 февраля 2022

У нас впереди очень интересный день. В отношениях между людьми будут преобладать позитивные энергии. А еще найдется место для каких-то тайных знаков и знамений. Так описывают субботу, 12 февраля 2022 года астрологи, составляющие прогнозы для "Сегодня". По их мнению, день связан с созвездием Змееносца – 13 зодиакальным. Его с древности связывали с магами, тайным знанием.

Считается, что в день Змееносца хорошо учиться. А еще в этот день можно видеть знаки, предзнаменования, по которым человек может догадаться, что его ждет в будущем.

"Речь вовсе не о черной магии. В древности маги были служителями культа огня – считалось, что огонь очищает от скверны. Это проявляется в приметах сегодняшнего дня. Например, хорошо сегодня заниматься выпечкой в домашних условиях. Если у вас дома печь не простаивает, даже если это электрическая духовка, это привлекает в ваш дом позитивную энергию и счастье", – отмечают астрологи.

Астрологи также отмечают, что день в целом позитивный. Планеты не оказывают зловредного влияния на земную жизнь. Люди будут вести себя доброжелательно, проявлять внимательность и участие к чужим проблемам.

Сегодня можно успешно завершить любые дела, которые вы делаете вместе с друзьями и коллегами. А вот тем, кто один в поле воин, успех не светит.

Плохо сидеть весь день дома. Человеку нужна компания. Надо внимательно слушать то, что говорят друзья. Можно узнать нечто важное для себя.

Что сообщают древние астрологические рукописи

В классических трактатах по астрологии о дне с расположением светил, как 12 февраля, написано:

  • болезни, начавшиеся сегодня, опасны – но также усиливают свое лечебное действие и все лекарства, которые вы начинаете пить;
  • нельзя быть голодным, надо хорошо кушать, день плох для воздержания;
  • плохо отправляться в дорогу, находиться в пути;
  • плохо торговать, особенно, продавать что-то, принадлежащее лично вам;
  • хорошо выбирать для себя талисманы, а также прясти, шить, вязать.

Кого ждет удача и о чем приметы дня

  • Приметы дня: увидеть сегодня живого паука – к счастью и хорошим заработкам.
  • Цвета удачи в одежде: красный, лиловый, фиолетовый.
  • Камни-талисманы: опал.
  • Значение сновидений: сны могут сбыться
  • Каким знакам повезет: Раки, Девы, Рыбы.
  • Кому надо соблюдать осторожность: Овны, Львы, Весы.

Ольга Дударенко
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