Почему-то эти простые советы многие забывают или игнорируют. А ведь они спасают от ожогов, обгорания, боли, зуда и облезшей кожи.

Как не сгореть на пляже / Фото: Коллаж: Сегодня

Море, солнце, пляж, песок, бриз и прекрасный золотистый загар – вот за что мы любим летний отпуск. Но часто долгожданный отдых омрачается уже в первый вечер. Обгоревшая кожа – это неприятность, которую можно легко избежать, если придерживаться элементарных правил.

Взамен же вы получаете равномерный бронзовый загар, эффектные фото, приятные впечатления. Как не сгореть на пляже под солнцем, читайте наши лайфхаки.

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А если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в календаре лайфхаков.

Как не сгореть на пляже: лайфхаки

Лайфхак 1. Очищение кожи

Как не сгореть на пляже / Фото: Pexels

На очищенную от омертвевших клеток кожу загар будет ложиться намного ровнее. А потому, планируя отдых на море, подготовьте кожу к загару, сходите в сауну, купите скраб для тела.

Вот только сделайте это заблаговременно, за 2-3 дня , потому что очищенная кожа становится очень уязвимой для солнца.

Лайфхак 2. Защита кожи

Как не сгореть на пляже / Фото: Pexels

Отправляясь на море, обязательно запаситесь арсеналом солнцезащитных кремов и лосьонов , которые помогут уберечь вашу кожу от ожогов. Помимо защитной функции они также увлажняют и питают кожу, предотвращая ее старение.

Степень защитных свойств крема определяется его уровнем SPF . Чем светлее ваша кожа, тем выше должен быть этот показатель.

Наносите крем на наиболее уязвимые места – нос, щеки, плечи, спину, колени. После каждого купания обновляйте на коже средство от солнца.

Лайфхак 3. Одежда

Как не сгореть на пляже / Фото: Unsplash

Помимо косметологических средств от солнца в вашем арсенале обязательно должны быть зонт, шляпа и одежда с длинным рукавом , которая закрывает уязвимые части тела. Отдайте предпочтение легким натуральным светлым тканям. А уже позже, когда кожа привыкнет, сможете перейти на более открытые парео.

Лайфхак 4. Время

Как не сгореть на пляже / Фото: Unsplash

Первое пребывание на солнце должно составить не более 10-15 минут . А обладателям светлой кожи вообще рекомендуется еще меньше времени находиться под прямыми солнечными лучами. Затем следует уходить в тень. Имейте в виду, что рассеянные лучи работают даже под зонтом.

С каждым разом можно постепенно увеличивать время пребывания на пляже. Но загорать больше трех часов в день не рекомендуется.

Безопасные часы для загорания: утром – до 10:00-11:00, вечером – после 16:00-17:00. Такой загар наиболее безопасен для кожи и организма в целом.

Лайфхак 5. Питание

Как не сгореть на пляже / Фото: Unsplash

Отдыхая на море, помимо витамина D насыщайте свой организм полезными продуктами. Перед походом на пляж ешьте овощи и фрукты, содержащие кератин и витамин Е: яйца, красную рыбу, морковь, капусту, семечки.

И не забывайте пить достаточное количество жидкости: воду, соки, зеленый чай. Жидкость помимо солнца, бережет кожу от сухости и старения.

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