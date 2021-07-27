Как продлить эффект загара: пляжные лайфхаки

Чтобы эффектный шоколадный оттенок сохранился на вашей коже как можно дольше, есть несколько проверенных способов, причем не только косметических.

Как сохранить загар / Фото: Сегодня

Лето, отпуск, море, солнце, отдых оставляют на нашей коже незабываемый отпечаток в виде бронзового загара, которому завидуют все те, кто еще не побывал на море в этом сезоне. Но, увы, загар, которого так ждали в течение всего года, имеет свойство быстро соскальзывать с кожи. Как его удержать подольше? Читайте наши советы.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Как дольше сохранить морской загар: лайфхаки

Лайфхак 1. Косметические средства

Как сохранить загар / Фото: Unsplash

Не нужно изобретать колесо, которое уже старательно разработали и внедрили на рынок заботливые косметологи. Специальные средства-пролонгаторы загара – очевидный способ. Существуют всевозможные лосьоны, кремы и масла с добавлением витаминов С и Е, которые способствуют выработке меланина, а также компоненты с бета-каротином в составе. Все они помогают сделать загар более насыщенным и стойким.

Лайфхак 2. Увлажнение кожи

Чтобы загар был более равномерным и устойчивым, не забывайте об увлажняющих средствах. После солнечных ванн кожа становится особенно пересушенной и требует дополнительного ухода. Так ороговевшие частицы загара задержатся на теле дольше обычного. И, кстати, мыло, которое также сушит кожу, лучше заменить на гель, крем, кондиционер или масло для душа.

Лайфхак 3. Мойтесь правильно

Как сохранить загар / Фото: Unsplash

Если вы хотите сохранить загар, отдайте предпочтение прохладному душу и откажитесь на время от мочалки. Во время распаривания горячей водой и обработки мочалкой поверхностные ороговевшие клетки быстрее смываются с кожи, с каждым разом делая темный цвет менее ярким и интенсивным. После водных процедур не трите кожу полотенцем, а аккуратно промокните тело, убирая остатки влаги.

Лайфхак 4. Откажитесь от скраба

Как сохранить загар / Фото: Unsplash

Дополнительная чистка кожи, которая ее травмирует, снижает время и качество загара. Так что если хотите подольше оставаться с бронзовым оттенком, повремените со всевозможными скрабами, пилингами, кислотами, абразивными отшелушивающими частицами – все они, как вы понимаете, очистят кожу и заодно сведут на нет ваши старания загореть.

Лайфхак 5. Питайтесь правильно

Как сохранить загар / Фото: Unsplash

Если вы добавите в свой рацион продукты, содержащие бета-каротин, то сможете сохранить морской загар дольше. Это вещество в достаточном количестве содержится в летних фруктах и овощах: моркови, перце, дыне, персиках, абрикосах, сливах, а также капусте, брокколи, разнообразной зелени.

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