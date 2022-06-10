10 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Всемирный день мороженого – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 10 июня.

10 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 10 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 10 июня

Всемирный день модерна (World Art Nouveau Day) – был организован в 2013 году с целью пропаганды искусства высокого стиля в архитектуре, живописи, поэзии, музыке, а также сохранения его наследия.

Международный день геральдики (International Heraldry Day) – праздник людей, занимающихся изучением гербов, символов, традиций их использования.

Всемирный день мороженого (World Ice Cream Day) – кулинарный праздник отмечают почитатели этого холодного лакомства. – кулинарный праздник отмечают почитатели этого холодного лакомства.

Именинники 10 июня

День ангела сегодня отмечают: Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнат, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.

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Какой сегодня церковный праздник

Никейская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

10 июня в православной церкви чтится память преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского, священномученика Евтихия, епископа Мелитинского, мученицы Еликониды, священномученика Елладия епископа. Никейская икона Божией Матери.

Народный праздник

В народе 10 июня почитался Никита Гусятник, которого также считали стражем гусей.

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Приметы на 10 июня

если на Никиту погода теплая и безветренная, к осени будет хороший урожай.

беременные женщины в этот день ходили в поле, чтобы ребенок был крепким, как молодой колос.

если женщина родит на хлебной ниве, роды пройдут легко, а ребенок будет здоровым.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 июня

978 – Князь Владимир взошел на киевский престол.

1793 – во Франции открылся первый в мире зоопарк.

1909 – пассажирский корабль "Славония", потерпевший крушение у Азорских островов, впервые в мире использовал сигнал бедствия SOS.

1943 – день рождения шариковой ручки.

Кто родился 10 июня

1895 – Хэтти Макдэниел, первая темнокожая киноактриса, получившая премию "Оскар".

1945 – Наталья Дубровская, украинская актриса театра и кино.

1987 – Александр Стоянов, украинский артист балета, премьер Национальной оперы Украины.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.