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3 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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3 февраля, 07:25
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Максимов день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 3 февраля.
3 февраля: какой сегодня праздник
3 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 3 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Именинники 3 февраля

День ангела сегодня отмечают: Агния, Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.

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Какой сегодня церковный праздник

3 февраля в православной церкви чтится память преподобного Максима исповедника, мученика Неофита, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, преподобного Максима Грека, мученицы Агнии, девы, мученика Анастасия. Празднование Ктиторской и названной "Отрада", или "Утешение", Ватопедских икон Божией Матери. День интронизации Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Народный праздник

В народе 3 февраля отмечался Максимов день. Святого Максима почитали как утешителя, а потому во время молитвы его просили о благополучии в семье, помощи и заступничестве, особенно за вдов и сирот. В Максимов день обязательно вспоминали тех людей, кто не отказывал в помощи, и благодарили их. Существовал народный ритуал: в Максимов день муж с женой выходили во двор, брались за руки и стряхивали с деревьев иней, чтобы сильнее сплотить свою семью.

Приметы на 3 февраля

  • чистое небо на Максима – скоро будут морозы;
  • ясная заря в Максимов день – также к сильным морозам;
  • если луна ночью ясная – год будет неурожайным.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 февраля

  • 1815 – в Швейцарии основана первая в мире фабрика по производству сыра.
  • 1945 – в ходе Второй мировой войны завершилась Висло-Одерская операция 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.
  • 1966 – советская автоматическая межпланетная станция "Луна-9" впервые в мире осуществила посадку на Луну в районе Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.
  • 1994 – Верховная Рада Украины ратифицировала Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Кто родился 3 февраля

  • 1809 – Феликс Мендельсон, немецкий композитор, пианист, дирижер.
  • 1864 – Владимир Самойленко, украинский писатель.
  • 1904 – Гео Коляда, украинский поэт.
  • 1982 – Вера Брежнева, украинская певица, актриса, телеведущая, экс-солистка группы "ВИА Гра".

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
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