3 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 3 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Именинники 3 февраля
День ангела сегодня отмечают: Агния, Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.
Какой сегодня церковный праздник
3 февраля в православной церкви чтится память преподобного Максима исповедника, мученика Неофита, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, преподобного Максима Грека, мученицы Агнии, девы, мученика Анастасия. Празднование Ктиторской и названной "Отрада", или "Утешение", Ватопедских икон Божией Матери. День интронизации Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.
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Народный праздник
В народе 3 февраля отмечался Максимов день. Святого Максима почитали как утешителя, а потому во время молитвы его просили о благополучии в семье, помощи и заступничестве, особенно за вдов и сирот. В Максимов день обязательно вспоминали тех людей, кто не отказывал в помощи, и благодарили их. Существовал народный ритуал: в Максимов день муж с женой выходили во двор, брались за руки и стряхивали с деревьев иней, чтобы сильнее сплотить свою семью.
Приметы на 3 февраля
- чистое небо на Максима – скоро будут морозы;
- ясная заря в Максимов день – также к сильным морозам;
- если луна ночью ясная – год будет неурожайным.
Интересные и важные события в Украине и мире 3 февраля
- 1815 – в Швейцарии основана первая в мире фабрика по производству сыра.
- 1945 – в ходе Второй мировой войны завершилась Висло-Одерская операция 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.
- 1966 – советская автоматическая межпланетная станция "Луна-9" впервые в мире осуществила посадку на Луну в районе Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.
- 1994 – Верховная Рада Украины ратифицировала Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
Кто родился 3 февраля
- 1809 – Феликс Мендельсон, немецкий композитор, пианист, дирижер.
- 1864 – Владимир Самойленко, украинский писатель.
- 1904 – Гео Коляда, украинский поэт.
- 1982 – Вера Брежнева, украинская певица, актриса, телеведущая, экс-солистка группы "ВИА Гра".
Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.