Максимов день-2022: душевные поздравления с именинами, открытки и картинки

Сегодня, 3 февраля, отмечается Максимов день . Церковь в эту дату чтит память писателя, филолога, богослова святого Максима Грека , а также христианского монаха, философа и богослова Максима Исповедника .
А еще сегодня все Максимы отмечают свой день ангела . Мы подготовили для именинников душевные картинки, открытки, стихи и поздравления с замечательным праздником.
Максим в переводе с латинского означает " величайший ". Мужчина с таким именем способен многого добиться в жизни. Он уверен в себе, умен, самолюбив и горделив, но в то же время доверчив и сам вызывает доверие у окружающих.
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С именинами Максима: добрые поздравления в стихах
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Дорогой ты наш Максим,
День сегодня не простой,
Мы сегодня отмечаем
Праздник, связанный с тобой.
Пусть чего желаешь – будет,
Пусть успех в работе ждет,
Окружают тебя люди,
В ком добро всегда живет.
Ты защитник и мужчина,
Смел, отважен и умен.
Назван ты не зря Максимом –
Величайшим из имен.
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В мире просто нет Максима
Лучше, круче и сильней,
Ведь Максим наш очень милый,
Каждый день с ним веселей.
Максимум бери с вершины,
Максимум от жизни всей.
Пусть удача для Максима
Будет первой из друзей!
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С именинами, Максим!
В мире ты такой один!
Будь всегда веселым, смелым,
Умным, добрым и умелым!
Счастья, радости, успеха!
Меньше грусти, больше смеха!
Окружают пусть тебя
Только верные друзья!
День ангела Максима: яркие поздравления в прозе
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Максим, как велит твое гордое имя, ты должен быть великим, смелым, умным, настоящим мужчиной. Желаю тебе всегда добиваться цели и новых вершин, достигать душевного покоя и семейного благополучия! Пусть карьера не знает преград, а финансы – кризиса. С Днем ангела!
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С днем ангела, Максим! Пусть у тебя все и всегда будет по максимуму – и в жизни, и в материальных благах, и в отношениях, и в любви. Желаю везде добиваться успехов. Пусть удача всегда улыбается, а беды и несчастья обходят стороной.
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Максим, будь счастливым, везучим, успешным по максимуму – то есть на все сто! Пусть тебя всегда сопровождает удача на жизненном пути. Будь здоровым, активным, позитивным и жизнерадостным!
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