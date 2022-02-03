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СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Максимов день-2022: душевные поздравления с именинами, открытки и картинки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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3 февраля, 05:10
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Поздравляем с днем ангела Максима: отправляйте именинникам красивые картинки и открытки, а также наилучшие пожелания.
Максимов день: картинки, открытки и поздравления с именинами и днем ангела
Максимов день: картинки, открытки и поздравления с именинами и днем ангела / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 3 февраля, отмечается Максимов день . Церковь в эту дату чтит память писателя, филолога, богослова святого Максима Грека , а также христианского монаха, философа и богослова Максима Исповедника .

А еще сегодня все Максимы отмечают свой день ангела . Мы подготовили для именинников душевные картинки, открытки, стихи и поздравления с замечательным праздником.

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Максим в переводе с латинского означает " величайший ". Мужчина с таким именем способен многого добиться в жизни. Он уверен в себе, умен, самолюбив и горделив, но в то же время доверчив и сам вызывает доверие у окружающих.

С именинами Максима: добрые поздравления в стихах

***

Дорогой ты наш Максим,
День сегодня не простой,
Мы сегодня отмечаем
Праздник, связанный с тобой.

Пусть чего желаешь – будет,
Пусть успех в работе ждет,
Окружают тебя люди,
В ком добро всегда живет.

Ты защитник и мужчина,
Смел, отважен и умен.
Назван ты не зря Максимом –
Величайшим из имен.

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Поздравления с именинами Максиму: яркие картинки / Фото: pinterest
Поздравления с именинами Максиму: яркие картинки / Фото: pinterest

***

В мире просто нет Максима
Лучше, круче и сильней,
Ведь Максим наш очень милый,
Каждый день с ним веселей.

Максимум бери с вершины,
Максимум от жизни всей.
Пусть удача для Максима
Будет первой из друзей!

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С днем ангела Максима: поздравительные открытки / Фото: pinterest
С днем ангела Максима: поздравительные открытки / Фото: pinterest

***

С именинами, Максим!
В мире ты такой один!
Будь всегда веселым, смелым,
Умным, добрым и умелым!

Счастья, радости, успеха!
Меньше грусти, больше смеха!
Окружают пусть тебя
Только верные друзья!

С именинами Максима: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest
С именинами Максима: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

День ангела Максима: яркие поздравления в прозе

***

Максим, как велит твое гордое имя, ты должен быть великим, смелым, умным, настоящим мужчиной. Желаю тебе всегда добиваться цели и новых вершин, достигать душевного покоя и семейного благополучия! Пусть карьера не знает преград, а финансы – кризиса. С Днем ангела!

С днем ангела Максим: картинки и поздравления / Фото: pinterest
С днем ангела Максим: картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

С днем ангела, Максим! Пусть у тебя все и всегда будет по максимуму – и в жизни, и в материальных благах, и в отношениях, и в любви. Желаю везде добиваться успехов. Пусть удача всегда улыбается, а беды и несчастья обходят стороной.

День ангела Максима: поздравительные картинки / Фото: pinterest
День ангела Максима: поздравительные картинки / Фото: pinterest

***

Максим, будь счастливым, везучим, успешным по максимуму – то есть на все сто! Пусть тебя всегда сопровождает удача на жизненном пути. Будь здоровым, активным, позитивным и жизнерадостным!

Открытки и картинки в День именин Максима / Фото: pinterest
Открытки и картинки в День именин Максима / Фото: pinterest

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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