3 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День инженерных войск, ракетных войск и артиллерии Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 3 ноября

3 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 3 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 3 ноября

День ракетных войск и артиллерии Украины – свой профессиональный праздник отмечают войска, входящие в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, начиная с 1997 года.

День инженерных войск Украины – еще один воинский профессиональный праздник всех работников и военнослужащих инженерных войск, который отмечается с 1999 года в честь заслуг саперов, ветеранов и воинов-инженеров Украины.

День культуры в Японии (празднование Мэйдзи) – государственный праздник был установлен в 1927 году в честь дня рождения императора Мэйдзи, японского правителя-реформатора.

Именинники 3 ноября

День ангела сегодня отмечают: Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин, Марфа, Николай, Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Юлиан, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

3 ноября в православной церкви чтится память преподобного Иллариона Великого, преподобного Иллариона, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Дасия, Гаия и Зотика. Перенос мощей святителя Иллариона, епископа Меглинского.

Народный праздник

В народе 3 ноября отмечался Иларионов день. В старину люди наблюдали, что с этого дня начинала мести пороша и снег, а по ночам уже бывали заморозки. А вот на солнце снег быстро таял, из-за чего на дорогах появлялась слякоть и грязь. Также в этот день занимались лечением разных хворей. А еще нежелательно было далеко уезжать из дома.

Приметы на 3 ноября

первая пороша – еще не путь;

ясный день – к похолоданию;

если снег падает на сырую землю и не тает – весной будут ранние подснежники;

а вот если снег выпал на мерзлую почву – будет хороший урожай хлеба.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 ноября

1906 – на Международной радиотелеграфной Конвенции был установлен единый сигнал бедствия для радиосвязи на море – SOS.

1907 – во Франции произвел полет первый в мире вертолет.

1918 – Народное вече в Черновцах приняло решение о присоединении Северной Буковины к Украине.

1941 – в ходе Второй мировой войны в Киеве фашистскими захватчиками взорван Успенский собор Киево-Печерской лавры.

1943 – началась битва за Киев.

1957 – СССР запустил космический аппарат "Спутник-2", на котором полетело первое животное, выведенное на орбиту Земли – собака Лайка.

Кто родился 3 ноября

1900 – Адольф Дасслер, немецкий предприниматель, основатель компании Adidas.

1927 – Збигнев Цибульский, польский актер театра и кино, национальный герой Польши.

1952 – Александр Подервянский, украинский художник, писатель-сатирик.

1962 – Андрей Жолдак, украинский театральный режиссер.

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