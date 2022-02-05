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Астрокалендарь на 5 февраля

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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5 февраля, 03:00
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Лунный день, Луна без курса, восходы Солнца, ретроградность планет
Астрокалендарь на 5 ферваля
Астрокалендарь на 5 ферваля

Какой сегодня день по гороскопу? Собрали важные астрологические характеристики в одном месте.

Полезно для тех, кто следит за космобиологическими ритмами и хочет жить в гармонии с космосом.

  • Сегодня суббота, день Сатурна
  • 6 лунный день начнется в 9:41
  • Луна в Овне
  • Солнце в Водолее
  • Восход Солнца – 7:56
  • Заход – 17:19

Точное время рассчитано для Киева.

Это особенно важно для моментов восхода и захода Солнца, а также для календаря лунных дней.

Очередной лунный день начинается с восходом Луны

Этот момент можно рассчитать с учетом долготы и широты конкретного места на земле. Поскольку Киев и Одесса – примерно на одной долготе, время начала лунных дней для этих двух городов практически совпадают.

А вот для других городов и регионов точное время может отличаться. Для таких городов, как Харьков, Львов или Ужгород разница во времени может оказаться весьма существенной – до 35 минут.

Время не зависит от региона для таких данных, как Луна без курса, переход Солнца, Луны или планет в другой знак Зодиака, фазы Луны.

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Ольга Дударенко
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