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День ангела Петра и Павла: поздравления с именинами

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
12 июля, 08:15
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В День ангела Петра и Павла-2021 отправляйте именинникам поздравления в стихах и прозе

12 июля отмечают свой День ангела Петр и Павел. Если у вас есть родные, друзья или знакомые, названные в честь апостолов Петра и Павла, обязательно отправьте им красивые, добрые и душевные поздравления с Днем ангела.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Значение имени Павел трактуется как "маленький", "младший". Обладатель этого имени – человек покладистый, отзывчивый, доброжелательный и высоконравственный.

Петр расшифровывается как "камень" или "скала". Таких людей отличает твердость характера, уверенность в себе, повышенное самолюбие и требовательность.

В День ангела Петра и Павла мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и искренние поздравления с именинами в стихах и прозе.

С Днем ангела
С Днем ангела / Фото: sunbouquet

Добрые пожелания в День ангела Павла в прозе

***

Дорогой Павел, я тебя поздравляю и хочу пожелать с лёгкостью преодолевать любой рубеж к достойной и великой цели, жить с искренней любовью в сердце, работать с нескончаемым энтузиазмом, веселиться от души и славиться большим успехом.

Поздравления с Днем ангела Петра и Павла
Поздравления с Днем ангела Петра и Павла / Фото: Pexels

Красивые поздравления Павлу с Днем ангела в стихах

***

Поздравляю тебя, Паша,
Пусть сбудутся мечты твои
И льется счастье полной чашей,
Желаю искренней любви,
Здоровья много и удачи,
Только цветного настроения,
Чтоб становился ты богаче,
В карьере ждут пусть продвижения!

С Днем ангела
С Днем ангела / Фото: sunbouquet

Философские пожелания в День ангела Павла

***

Дорогой наш, милый Павел!
Ты всегда делами славен.
Поздравляем мы тебя,
С уваженьем и любя!

Пусть здоровье процветает,
И дела преуспевают,
Прибыль с каждым днем растет,
И в любви всегда везет!

Поздравляем тебя нежно,
Будь всегда ты безмятежным,
Радостным, счастливым будь,
И про нас не позабудь!

День ангела Петра: прикольные пожелания

***

Имя Петр значит "камень".
Ты и впрямь упорный парень.
Хочешь первым быть и главным,
Оставаясь милым, славным!

Пожелаем же успеха,
Не встречать ни в чем помехи,
Чтобы все, чего захочешь,
Исполнялось, Петя, точно!

Фото: sunbouquet.сom

Самое красивое поздравление с именинами Петра в стихах

***

Поздравления, Петя, ты прими от нас,
Не найти на свете нам добрее глаз.
Добрая душа, сердце золотое
И беда чужая не дает покоя.

Ты людей не делишь на плохих, хороших,
И в беде любому ты всегда поможешь.
Тебе, Петр, желаю в жизни не меняться,
Добрым и надежным навсегда остаться.

Пусть года проходят, мчатся круг за кругом,
Я судьбу благодарю за такого друга.

День ангела Петра: лучшие пожелания в прозе

***

Дорогой Петр, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать непобедимого здоровья и оптимизма души, уверенности в своих силах и активной деятельности, великолепных успехов и невероятного счастья в жизни, великой удачи и несомненной любви.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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