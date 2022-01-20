Общий гороскоп на завтра, 21 января: кому повезет, камни-талисманы и будет ли сон вещим

Что надо иметь в виду, строя планы на пятницу, – астролог подготовил советы

Завтра Луна будет в противостоянии с Юпитером: в такие дни легко переоценить собственные силы, взвалить на себя слишком тяжелую ношу. Поэтому не спешите давать обещания. И трижды подумайте, прежде, чем брать на себя слишком большую ответственность.

Настроение: завтра будет преобладать легкость, оптимизм, даже может быть легкомыслие.

Карьера, работа: вас будут хвалить, но не обольщайтесь. Вероятно, вас хвалят, чтобы загрузить дополнительную работу.

Ваши финансы: люди склонны к бесполезным покупкам.

Общение: может быть легкий негатив в компании друзей, поскольку все хвастаются друг перед другом и переоценивают свои заслуги.

Любовь, свидания: благоприятный момент, все должно получиться.

Семья: полезно проводить больше времени в кругу родственников.

Здоровье: особых проблем не предвидится, начавшиеся болезни – легкие и быстро проходят.

Счастливые цвета в одежде: красный и желтый, пестрота приветствуется.

Камни-талисманы: гагат, морион, хризолит.

Сны на завтра: скорее всего, сны не сбудутся.

Знаки, которым будет сопутствовать удача: Девы и Козероги.

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