Общий гороскоп на завтра, 23 января: кому повезет и чего нельзя делать

Что надо иметь в виду, строя планы на воскресенье – астролог подготовил советы

Завтра – день, когда везет людям щедрым и бескорыстным. Светила побуждают человека к благородным порывам. Не стоит себя останавливать. Удача на стороне людей с широким сердцем. Также отметим (хотя и не одобряем): день хорош для азартных игр. Очень важно, чтобы рядом с вами были люди, у которых есть что перенять – в плане моральных качеств или профессионального опыта.

Настроение: будет воодушевленным и бодрым.

Карьера, работа: не слишком продуктивный день, не так-то просто договориться с начальством и партнерами. Но завтра – выходной. Возможно, и не придется ни с кем решать деловые вопросы.

Ваши финансы: не очень хорошо. Человек склонен сорить деньгами, хотя порой это оправдано.

Общение: полезно проводить время с людьми, с которыми вас связывают общие ценности, увлечения или взгляды на мир.

Любовь, свидания: нейтральный день. Может оказаться, что поговорить с симпатичным вам человеком даже интереснее, чем заниматься с ним сексом.

Семья: может не получиться провести завтра в кругу родственников столько времени, сколько вам бы хотелось.

Здоровье: самочувствие скорее всего будет нормальное, но если проявились симптомы болезни, лучше поскорее обратиться к врачу.

Счастливые цвета в одежде: черный, оранжевый.

Камни-талисманы: обсидиан, авантюрин, пирит.

Сны на завтра: ничего не значат.

Знаки, которым будет сопутствовать удача: Близнецы, Весы, Водолей.

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