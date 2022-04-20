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Как быстро сделать уборку в доме

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20 апреля, 19:21
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Пока стирается белье и на кухне откисает плита, вы успеете отмыть зеркала и сложить вещи.
Как убрать в доме и квартире быстро
Как убрать в доме и квартире быстро / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Нет времени, желания, настроения, но привести дом в порядок все-таки нужно . Особенно перед таким важным праздником как Пасха. Отсутствие времени – не повод отлынивать от домашних дел, иначе ваше уютное гнездышко со временем рискует превратиться в свалку.

Этапы быстрой уборки

1. Подготовительный этап – самый важный. От того, как вы настроены, зависит успех и быстрота всего мероприятия. С плохим настроением и ленью далеко не уедете. А потому наденьте удобную одежду, возьмите новые тряпки и перчатки, поставьте активную музыку, включите внутренний "электровеник" и приступайте.

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2. Откройте окна. Конечно, если позволяет погода и температура, иначе простудитесь. Пока вы будете убирать, дом насытится свежим воздухом. А ведь затхлость – главный признак неприбранного помещения.

3. Начните с кухни. Ускорить уборку поможет принцип одновременности. Начните сразу несколько дел: всю посуду сгрузите в раковину и залейте теплой водой с моющим средством, чтобы не тратить время на оттирание жира. Нанесите на рабочие поверхности и плиту чистящее средство, чтобы оно успело подействовать, пока вы раскладываете все по шкафчикам.

Нанесите средство на плиту и рабочие плоскости
Нанесите средство на плиту и рабочие плоскости / Фото: Depositphotos

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4. Отправляйтесь в ванную. Совместите наведение порядков в ванной и туалете с уборкой в коридоре. Забросьте в стирку вещи, нанесите моющие средства на унитаз, ванну и раковину – пусть начнут действовать. В это время уберите лишние баночки и протрите полочки.

5. Вернитесь в коридор. Разложите обувь по местам, разберите вешалку, наведите порядок в мелочах и ключницах. Протрите зеркала здесь и во всем доме, а заодно – стеклянные дверцы шкафа. Загляните в ванную, чтобы смыть то, что уже отмокло. И развесьте свежие полотенца.

6. И снова кухня. На этот раз – домойте посуду и дотрите плиту – все уже откисло, и грязь легче поддастся ликвидации.

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Время помыть полы
Время помыть полы / Фото: freepik.com

7. Комнаты. Тоже все одновременно. После продуктивной работы на кухне и в санузле разбросанные вещи и пыльные полочки покажутся детской игрой. Сложите все по местам, протрите все поверхности, уделите внимание выключателям и дверным ручкам. А зеркала у вас уже чистые.

8. Заключительный этап. Веник и тряпка – причем, сразу во всем доме. Для скорости и удобства можно подключить пылесос, но суть не меняется – сначала сметите мусор, а затем сделайте влажную уборку. Пока вы будете домывать кухню и коридор, полы в комнатах уже высохнут.

Ранее мы рассказывали о том, как убирать на кухне и советовали обратить внимание на самые грязные места. А еще давали рекомендации, как бороться с домашними пылесборниками. Чтобы решетки на кухне было легче отмыть, читайте советы хозяйкам.

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