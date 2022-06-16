16 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Яке народне і православне свято в українців 16 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 16 червня
- Міжнародний день сімейних грошових переказів (International Day of Family Remittances) – був організований під егідою ООН та присвячений проблемам заробітків мігрантів.
- Всесвітній день морських черепах ( World sea turtle day) – проводиться під егідою Всесвітнього фонду дикої природи WWF та присвячений дню народження американського еколога, спеціаліста з морських черепах Арчі Карра.
- Міжнародний день африканської дитини або День захисту дітей Африки (International Day of the African Child) – проводиться з 1991 року з метою привернути увагу суспільства до проблем африканських дітей.
Іменинники 16 червня
День ангела сьогодні відзначають: Опанас, Денис, Дмитро, Лаврентій, Лазар, Михайло, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Юліан.
Яке сьогодні церковне свято
У західних християн 16 червня 2022 року відзначається свято Тіла та Крові Христових. Щорічно воно припадає на четвер після Трійці та є урочистим святкуванням священної євхаристії.
16 червня в православній церкві вшановується пам'ять мучеників Лукільяна, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і Павли діви, священномученика Лукіана єпископа, Максіана пресвітера, Юліана диякона, Маркеліана і Сатурніна в Бельгії, преподобного Додо Давидо-Гареджийського.
Народне свято
У народі 16 червня шанувався Лук'ян Вітряк. Як зрозуміло з назви, цей день був присвячений вітру, люди спостерігали за його силою та напрямком, щоб судити про погоду.
Прикмети на 16 червня
- вітер із півдня – до зростання ярих хлібів,
- північно-західний вітер – до сирої погоди,
- вітер зі сходу – до хвороб,
- північно-східний вітер – до затяжних дощів,
- північний вітер – до ясного дня.
Цікаві іважливі події в Україні та світі 16 червня
- 1903 – день народження торгової марки "Пепсі-Кола".
- 1963 – перша у світі жінка-космонавт Валентина Терешкова полетіла до космосу.
- 1934 – у Харкові відбувся перший з'їзд та було створено Спілку письменників України.
Хто народився 16 червня
- 1313 – Джованні Бокаччо, італійський письменник і поет, автор новел "Декамерон".
- 1866 – Володимир Ротмістров, український агроном, один із засновників сільськогосподарської дослідної справи.
- 1937 – Ерік Сігал, американський письменник, сценарист, драматург.
- 1950 – Мітхун Чакраборті, індійський кіноактор.
Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.