Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Рамштайн-3 🇪🇺 Евродесант едет в Киев Работа во время войны Работа во время войны 🔴 Ситуация в Северодонецке

Чем опасна герань

Как хранить вино

Спасаемся от пуха

Без горячей воды

Польза огурцов

Чистим картошку
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

16 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 июня, 06:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Всемирный день морских черепах – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 16 июня.
16 июня: какой сегодня праздник
16 июня: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 16 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 16 июня

Реклама
  • Международный день семейных денежных переводов (International Day of Family Remittances) – был организован под эгидой ООН и посвящен проблемам заработков мигрантов.
  • Всемирный день морских черепах ( World sea turtle day) – проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы WWF и приурочен ко дню рождения американского эколога, специалиста по морским черепахам Арчи Карра.
  • Международный день африканского ребенка или День защиты детей Африки (International Day of the African Child) – проводится с 1991 года с целью привлечь внимание общества к проблемам африканских детей.

День защиты детей Африки
День защиты детей Африки / Фото: Unsplash

Именинники 16 июня

День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лаврентий, Лазарь, Михаил, Павел, Полина, Семен, Софья, Ульяна, Юлиан.

Какой сегодня церковный праздник

У западных христиан 16 июня 2022 года отмечается праздник Тела и Крови Христовых. Ежегодно он приходится на четверг после Троицы и является торжественным празднованием священной евхаристии.

Реклама

16 июня в православной церкви чтится память мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы девы, священномученика Лукиана епископа, Максиана пресвитера, Юлиана диакона, Маркелиана и Сатурнина в Бельгии, преподобного Додо Давидо-Гареджийского.

Народный праздник

В народе 16 июня почитался Лукьян Ветряк. Как понятно из названия, этот день был посвящен ветру, люди наблюдали за его силой и направлением, чтобы судить о погоде.

Приметы на 16 июня

  • ветер с юга – к росту яровых хлебов,
  • северо-западный ветер – к сырой погоде,
  • ветер с востока – к болезням,
  • северо-восточный ветер – к затяжным дождям,
  • северный ветер – к ясному дню.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 июня

  • 1903 – день рождения торговой марки "Пепси-Кола".
  • 1963 – первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова полетела в космос.
  • 1934 – в Харькове состоялся первый съезд и был создан Союз писателей Украины.

Кто родился 16 июня

  • 1313 – Джованни Бокаччо, итальянский писатель и поэт, автор новелл "Декамерон".
  • 1866 – Владимир Ротмистров, украинский агроном, один из основателей сельскохозяйственного опытного дела.
  • 1937 – Эрик Сигал, американский писатель, сценарист, драматург.
  • 1950 – Митхун Чакраборти, индийский киноактер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Реклама

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
С ними опасно иметь дело
Мстительные знаки зодиака
Близнецы
Близнецы
Скорпион
Скорпион
Стрельц
Стрельц
1 /2
Кто еще?
Лунный календарь на неделю
13 - 19 июня
Влияние на жизнь
Выходные и праздники в июле
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как правильно помыть курицу
Узнать
Лунный календарь на июнь
Для огородников и садоводов
Благоприятные дни
Лунные дни в июне
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Именины в июне
Как поздравить?
Магнитные бури в июне
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Благоприятные дни в июне
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять