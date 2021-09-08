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Міжнародний день грамотності-2021: історія, привітання і ефектні картинки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
8 вересня, 05:20
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Всіх вітаємо з Днем грамотності і бажаємо із задоволенням дізнаватися багато нового, читати, писати і не допускати помилок
Міжнародний день грамотності: ефектні картинки і привітання
Міжнародний день грамотності: ефектні картинки і привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Лише тиждень тому ми відзначали День знань, а сьогодні, 8 вересня, настало чергове свято, присвячене навчанню, знанням, освіті, читанню та письму – Міжнародний день грамотності.

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Міжнародний день грамотності: історія і значення свята

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Грамотність – це невід'ємне право людей і основа для їхнього навчання протягом усього життя.

Те, як люди володіють навичками читання і письма відповідно до граматичних норм рідної мови, говорить про рівень їхньої грамотності .

Також грамотність є головним показником культурного і соціального розвитку населення.

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Ввона розширює права і можливості людей , сімей та громад і підвищує якість їхнього життя, допомагає подоланню бідності, зменшенню рівня дитячої смертності, досягненню гендерної рівності та забезпеченню сталого розвитку, миру і демократії.

8 вересня 1965 року в Тегерані відбулася Всесвітня конференція міністрів освіти з ліквідації неграмотності. На честь цієї події, за рекомендацією ЮНЕСКО, згодом був організований День грамотності, який стали проводити щорічно.

Мета свята – звернути уваги людей на важливість грамотного і всебічно розвиненого життя суспільства, а також необхідності його поширення.

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Щорічно заходи цього дня присвячені різним темам: впливу грамотності на здоров'я, розвиток суспільства, особисті можливості тощо. Тема свята в 2021 році звучить "Грамотність в інтересах відновлення, орієнтованого на людину: скорочення цифрового розриву" .

З Міжнародним днем грамотності: привітання в прозі

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Вітаємо з Міжнародним днем грамотності. Бажаємо не тільки грамотно писати і висловлювати свої думки, але також мудро оцінювати будь-які життєві ситуації і обізнано підходити до вирішення важливих питань.

З нагоди Міжнародного вдень грамотності: красиві побажання
З нагоди Міжнародного вдень грамотності: красиві побажання / Фото: Pixabay

***

Сьогодні Міжнародний день грамотності. Бажаю бути начитаною, різнобічною, розумною, цікавою, грамотною людиною, класним співрозмовником і невтомним всезнайкою.

Тематичні фото в Міжнародний день грамотності
Тематичні фото в Міжнародний день грамотності / Фото: Pixabay

***

Вітаю з Міжнародним днем грамотності та бажаю у всіх ситуаціях проявляти себе тямущою, розумною, винахідливою людиною, грамотно підходити до вирішення будь-якого питання і знаходити мудрі рішення навіть для найважчих завдань.

З нагоди Міжнародного вдень грамотності: ефектні картинки
З нагоди Міжнародного вдень грамотності: ефектні картинки / Фото: Pixabay

Міжнародний день грамотності: найкращі вірші і привітання

***

Наш удивительный язык
К порядку издавна привык.
Пусть будет грамотная речь
Доступна и понятна,
Ведь для людей она всегда
Красива и приятна!

День грамотності: кращі поздоровлення
День грамотності: кращі поздоровлення / Фото: Pixabay

***

Как грамотность для нас важна,
Ни для кого не ново:
Одну лишь букву изменил –
И поменялось слово.

С Днем грамотности вас, друзья,
Спешу скорей поздравить,
Желаю знаки и слова
Лишь в нужном месте ставить!

Міжнародний день грамотності: вірші для дітей
Міжнародний день грамотності: вірші для дітей / Фото: Pixabay

***

Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
"Прочти, пожалуйста, прочти!"
Не надо умолять сестрицу:
"Ну, прочитай еще страницу".
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять
И почитать!

Валентин Берестов

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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