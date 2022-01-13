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Прикольні СМС щедрівки на Старий Новий рік 2022 – на щастя, на здоров'я

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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13 січня, 18:41
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Щедрий вечір в Україні святкують з 13 на 14 січня. Саме цього дня прийнято співати щедрівки. Розповідаємо про найвеселіші, які не соромно відправити по СМС
СМС щедрівки на Старий Новий рік 2022
СМС щедрівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: vogue.ua

Поки ми збирали для вас велику добірку яскравих картинок, вітальних листівок, прикольних посівалок для дітей та дорослих, настав вечір Старого Нового року 2022. Якщо ви поставили питання, як привітати друзів, близьких, рідних та колег, які з тієї чи іншої причини не поряд з вами за святковим столом, вихід один – відправити СМС .

Зібрали для вас декілька варіантів найприкольніших і найвеселіших, які точно нікого не залишать байдужими.

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***

Щедрик-щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ковідочка,

Ми тут її проженемо,

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Ластівочку запросимо.

У хату летять щастя і добро,

Будьте здорові, sisters і bro!

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***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Я в хустиночці на плечах,

З антисептиком у кармані,

Дайте щось мені у горсті.

Я його дезінфікую –

І собі почимчикую.

***

Добрый вечер, скоро ночь,

Мы пришли вам всем помочь.

Градусники вам поставим,

Руки мыть пять раз заставим.

Мы измеряем давленье,

Вам поднимем настроенье:

Мы щедровку вам расскажем,

Список, что хотим, покажем:

Деньги, холодец, конфеты,

Оливье, салат, котлеты…

Насыпайте в нашу тару,

Любим мы поесть нашару.

***

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник.

Сметанки відерце

Від щирого серця.

"На виніс" зготуйте,

Усе запакуйте.

Я з’їм по-під тином,

А може, за млином.

***

Щедрик-ведрик,

Дайте антисептик.

Я помащю ним долоні,

Поки ваш шашлик холоне.

Щедрик-щедрівочка.

Потрібна горілочка:

Бо обеззаражує

Й не обезображує.

Щедрик-щедрик, щедривець -

Цьому року вже кінець.

Пожалійте бандуриста -

Подаруйте гривень триста.

***

Щедрик-ведрик, дайте антисептик,

Упаковку масочок, кілограм ковбасочок,

А ще мало – дайте на сало.

На ПЛР-тест. Побіжу, бо вже замерз.

***

Пощедрую, заспіваю,

Гроші в блоги засіваю,

Щоб росли шалені бакси,

Євро, долари та гривні,

Щоб жили ви як у казці,

І щасливими були!

***

Я буду щедро щедрувать –

Не шкода копійчину дать?

Щоб євро дзинькало в коморі,

Щоб сало рохкало у дворі,

Щоб в гаражі стояв Феррарі,

В сараї – Мерседес до пари,

У хаті – з мармуру камін,

Та і басейн, хоча б один.

Щоб гідромасажер з джакузі,

Щоб Хенессі бовталось в пузі.

Вітаю зі Старим Новим Роком!

Читайте також: Щедрівки для дітей 2022: короткі, українською та російською мовами

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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