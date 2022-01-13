Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎄 Зустрічаємо старий Новий рік ⚽ Мілан - Дженоа: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка

Handmade сніжинки

Посівалки на удачу та багатство

Декор з мандарин

Колядки-антиковідки

Піст до Різдва

Календар подарунків
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Щедрівки для дітей 2022: короткі, українською та російською мовами

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 січня, 14:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Щедрий вечір в Україні святкують 13 січня, тому саме цього дня прийнято співати щедрівки. А ми розповімо про найкращі з них
Популярні щедрівки 2022 для дітей
Популярні щедрівки 2022 для дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

Зі Старим Новим роком 2022! Раніше ми розповідали, коли щедрують, посівають та колядують в Україні у 2022 році. Оскільки діти люблять зимові свята та ходити в гості до своїх рідних, пропонуємо вам розучити разом із ними популярні щедрівки на побажання добра, багатства та здоров'я.

Щедрівки – святкові народні пісні, що виконуються у всіх регіонах України 13 січня, на Старий Новий рік. У них зазвичай величають господарів будинку та їхніх дітей, бажають багатого врожаю, добробуту, приплоду худоби, доброго роїння бджіл. Поетичне слово у щедрівках, як і колядках, виконує магічну функцію.

Реклама

Найкращі щедрівки 2022 для дітей російською мовою
Найкращі щедрівки 2022 для дітей російською мовою / Фото: Pinterest

Короткі щедрівки 2022 для дітей російською мовою

Щедрик-Петрик,
Дайте вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дайте кусок сала.
Выносите скорей,
Не морозьте детей!

***

Реклама

Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте!
Щедрый вечер, добрый вечер!

***

Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Что ты тетка, наварила,
Что ты тетка, напекла?
Неси скорей до окна.
Не щипай, не ломай,
А по целому давай.

Реклама

Прикольні щедрівки російською мовою 2022
Прикольні щедрівки російською мовою 2022 / Фото: Pixabay

Васильева мать
Пошла щедровать,
По полю пшеничку рассевать.
Зароди, Бог, пшеничку,
Ячменя, гречишки.

***

За привет, за угощенье
Вы примите поздравленье!
Жить вам вместе лет до двести!
Счастья вам да крепкого здравия!
Наделил бы вас Господь
И житьем, и бытьем,
И богатством во всем,
И дай Бог вам, господа,
Здоровья на долгие года!

***

Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Прилетел сокол,
Сел на оконце,
Кроил суконце.
А остаточки хозяевам на шапочки,
А обрезочки да на поясочки.
Здравствуйте, с праздником!

Веселі щедрівки 2022 для дітей
Веселі щедрівки 2022 для дітей / Фото: Pinterest

Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько елок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам,
Хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом,
Со всем родом!

Найкращі щедрівки 2022 українською мовою на Старий Новий рік

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
— Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

***

Щедра, щедра, щедрівочка,
Бігла в вечір до місточка.
А з місточка та й до хати,
В щедрий вечір щедрувати!
Щедро, щедро щедрувала,
Щедру радість дарувала!
Щедро щедрого врожаю!
Запашного караваю!
Добра в скрині повні клунки,
Купу грошей на рахунки!
Щоб в чарі у вас шкварчало,
Срібло-злото дзеленчало!
Щедро щастя повні вінця!
Щедрувальникам гостинця!

Красиві щедрівки для дітей українською мовою 2022
Красиві щедрівки для дітей українською мовою 2022 / Фото: pixabay.com

Щедрий вечір, добрий вечір
Я щедрую у дядька.
Дайте, дядьку, пиріжка.
Як не дасте пиріжка —
Візьму вола за рога,
Та й виведу на поріг,
I викручу правий ріг
Буду волом робити,
А рогом трубити.

***

Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,
В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!

***

Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!

Щедрівки 2022 українською мовою для дітей
Щедрівки 2022 українською мовою для дітей / Фото: Pinterest

Щедрик ведрик,
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски,
Ще того мало —
Дайте сала,
А як донесу,
Дайте й ковбасу.

***

Меланочка ходила,
Василечка просила:
– Василечку, мій братечку,
Пусти мене у хаточку.
Радуйтеся, люди,
До вас свято буде,
Столи застеляйте,
Нам пиріг давайте.

Найкращі щедрівки 2022 українською мовою
Найкращі щедрівки 2022 українською мовою / Фото: pixabay.com

Прийшли щедрувати до вашої хати.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Тут живе господар – багатства володар.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його багатство – золотiї руки.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його потiха – хорошiї дiти.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!

***

Ми щедруєм і співаєм під вікном.
Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.
Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті.

Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!

Також не пропустіть: українські посівалки на Старий Новий рік 2022

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
#людина_цього_дня
13 січня. Лев Мацієвич. 145 років тому, 13 січня 1877 року, народився перший український авіатор, а також корабельний інженер, підводник, конструктор, політичний діяч і патріот Лев Мацієвич…
На зустріч із героєм!
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
Місячний календар на тиждень
10 — 16 січня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у січні
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти