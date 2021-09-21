Як зробити дитячі іграшки з підручних засобів: ТОП-10 прикольних ідей з фото

Захоплюючі, смішні, прикольні, пізнавальні, милі іграшки і розваги можна зробити з того, що знаходиться в кожному будинку під руками, а часто – просто летить у сміття. Головне – проявити креативність і фантазію. А ще дуже корисно і весело займатися цим разом із дітьми.
Ми підібрали безліч ідей розваг для замислених розумників і галасливих непосид. Дивіться, читайте, надихайтеся і творіть разом із дітьми.
Як зробити дитячі іграшки: лайфхаки
- Лайфхак 1. Лялькові ложки
З одноразових різнокольорових пластикових ложечок можна зробити цілий театр артистів або дитсадок. Зі щільного картону або фетру виріжте костюмчики і руки лялькам, а з пряжі спорудіть зачіски.
- Лайфхак 2. Голодні прищіпки
Намалюйте прикольних жаб, ящерок, динозаврів або інших тварин. Розріжте їх по лінії рота. Кожну половинку наклейте на дерев'яні прищіпки. Голодний звір готовий!
- Лайфхак 3. Іграшка зі шкарпетки
Дуже просто м'яку іграшку можна зробити зі шкарпетки. Якщо часу багато – покреативте із викрійкою і шиттям. Але при бажанні вам вистачить кількох хвилин, щоб дитячу шкарпетку наповнити холлофайбером або рисом, перев'язати в двох місцях, прикріпити гудзики-очі і оформити вушка.
- Лайфхак 4. Кошик-ловушка
З великої пластикової пляшки зробіть кошик-уловлювач. Збоку проріжте рот, обклейте його яскравим папером і прикріпіть очі. А влучати у таку пастку можна кульками з пінг-понгу або скрученою в тугий клубочок фольгою від цукерок.
- Лайфхак 5. Емоційна скляночка
Візьміть два білих картонних стаканчика. На першому зробіть проріз у формі обличчя ляльки і намалюйте їй зачіску. А на другому по колу зобразьте різні емоції: сміх, радість, смуток, підморгування. Тепер вставте другий стаканчик у перший і прокрутіть: лялька покаже свій настрій.
- Лайфхак 6. Роботи
Пластиковий посуд – чудовий матеріал для творчості. Пляшки візьміть за основу тулуба, а з нанизаних пробок виходять руки і ноги, які ворушаться і крутяться в різні боки.
- Лайфхак 7. Машини
Також із пластикових ємностей можна зробити цілий парк машин. Причому, вони можуть їздити, тому що у них крутяться колеса. На такому транспорті малюк перекатає всі свої іграшки.
- Лайфхак 8. Мікроскоп
Щоб дитина притихла на якийсь час, потрібно сфокусувати на чомусь її увагу. На допомогу прийде мікроскоп, зроблений із підручних засобів: пластикової пляшки і картонної втулки від рушників. А вивчати можна все що завгодно.
- Лайфхак 9. Картонне місто
Не викидайте картонні ящики! Це чудовий матеріал для дитячого будівництва та невичерпної фантазії. Варто тільки почати, і незабаром у вас не вистачить ляльок, щоб заселити їх у таке величезне місто. При бажанні можна побудувати будиночок і для юного "архітектора".
- Лайфхак 10. Побутова техніка
Батькам необов'язково витрачатися на дорогі іграшки, що імітують справжню побутову техніку – гроші знадобляться для серйозних покупок в дім. А роль холодильника, пральної машини і плити запросто виконають картонні коробки. Трохи креативу – і на плиті із сяючими CD-конфорками у юної господині вже вариться обід.
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