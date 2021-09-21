Як зробити дитячі іграшки з підручних засобів: ТОП-10 прикольних ідей з фото

Щоб зайняти дитину на цілий день, необов'язково купувати дорогі іграшки – їх можна зробити самим із копійчаних засобів.

Дитячі іграшки та розваги з підручних засобів / Фото: Колаж: Сьогодні

Захоплюючі, смішні, прикольні, пізнавальні, милі іграшки і розваги можна зробити з того, що знаходиться в кожному будинку під руками, а часто – просто летить у сміття. Головне – проявити креативність і фантазію. А ще дуже корисно і весело займатися цим разом із дітьми.

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Ми підібрали безліч ідей розваг для замислених розумників і галасливих непосид. Дивіться, читайте, надихайтеся і творіть разом із дітьми.

Як зробити дитячі іграшки: лайфхаки

Лайфхак 1. Лялькові ложки

Як зробити іграшки / Фото: Pinterest

З одноразових різнокольорових пластикових ложечок можна зробити цілий театр артистів або дитсадок. Зі щільного картону або фетру виріжте костюмчики і руки лялькам, а з пряжі спорудіть зачіски.

Лайфхак 2. Голодні прищіпки

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Як зробити іграшки / Фото: Pinterest

Намалюйте прикольних жаб, ящерок, динозаврів або інших тварин. Розріжте їх по лінії рота. Кожну половинку наклейте на дерев'яні прищіпки. Голодний звір готовий!

Лайфхак 3. Іграшка зі шкарпетки

Як зробити іграшки / Фото: Pinterest

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Дуже просто м'яку іграшку можна зробити зі шкарпетки. Якщо часу багато – покреативте із викрійкою і шиттям. Але при бажанні вам вистачить кількох хвилин, щоб дитячу шкарпетку наповнити холлофайбером або рисом, перев'язати в двох місцях, прикріпити гудзики-очі і оформити вушка.

Лайфхак 4. Кошик-ловушка

Як зробити іграшки / Фото: Pinterest

З великої пластикової пляшки зробіть кошик-уловлювач. Збоку проріжте рот, обклейте його яскравим папером і прикріпіть очі. А влучати у таку пастку можна кульками з пінг-понгу або скрученою в тугий клубочок фольгою від цукерок.

Лайфхак 5. Емоційна скляночка

Як зробити іграшки / Фото: Pinterest

Візьміть два білих картонних стаканчика. На першому зробіть проріз у формі обличчя ляльки і намалюйте їй зачіску. А на другому по колу зобразьте різні емоції: сміх, радість, смуток, підморгування. Тепер вставте другий стаканчик у перший і прокрутіть: лялька покаже свій настрій.

Лайфхак 6. Роботи

Як зробити іграшки / Фото: Pinterest

Пластиковий посуд – чудовий матеріал для творчості. Пляшки візьміть за основу тулуба, а з нанизаних пробок виходять руки і ноги, які ворушаться і крутяться в різні боки.

Лайфхак 7. Машини

Як зробити іграшки / Фото: Pinterest

Також із пластикових ємностей можна зробити цілий парк машин. Причому, вони можуть їздити, тому що у них крутяться колеса. На такому транспорті малюк перекатає всі свої іграшки.

Лайфхак 8. Мікроскоп

Як зробити іграшки / Фото: Pinterest

Щоб дитина притихла на якийсь час, потрібно сфокусувати на чомусь її увагу. На допомогу прийде мікроскоп, зроблений із підручних засобів: пластикової пляшки і картонної втулки від рушників. А вивчати можна все що завгодно.

Лайфхак 9. Картонне місто

Як зробити іграшки / Фото: Pinterest

Не викидайте картонні ящики! Це чудовий матеріал для дитячого будівництва та невичерпної фантазії. Варто тільки почати, і незабаром у вас не вистачить ляльок, щоб заселити їх у таке величезне місто. При бажанні можна побудувати будиночок і для юного "архітектора".

Лайфхак 10. Побутова техніка

Як зробити іграшки / Фото: Pinterest

Батькам необов'язково витрачатися на дорогі іграшки, що імітують справжню побутову техніку – гроші знадобляться для серйозних покупок в дім. А роль холодильника, пральної машини і плити запросто виконають картонні коробки. Трохи креативу – і на плиті із сяючими CD-конфорками у юної господині вже вариться обід.

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