Навіщо закопувати цвях у горщик із трояндами: порада від квітникарів

Раніше ми розповідали, як виростити троянду незвичайним способом у картоплі. На цьому експерименти з трояндами не закінчуються.
Існує цікавий лайфхак, яким користуються багато квітникарів, щоб досягти кращого росту та цвітіння улюбленої рослини. Вони закопують у горщик із трояндою старий залізний цвях .
Чим корисний цвях у землі
Коли цвях знаходиться в землі, він починає віддавати ґрунту залізо . Без цього елемента неможливий повноцінний розвиток троянд.
Цвях від попадання у ґрунт води під час поливу іржавіє. Причому, залізо виділяється поступово та в достатній для рослин кількості.
Як закопати цвях
Зарити залізний предмет потрібно таким чином, щоб він був розташованим біля кореневої системи троянди .
Аналогічно можна доглядати за трояндами, що ростуть на клумбі, тільки кількість заліза знадобиться трохи більше .
У результаті рослини отримають необхідне добриво , а також захист від хвороб і відрізнятимуться пишністю та красою.
Раніше ми давали поради квітникарам, як врятувати цикламен. Також розповідали, як боротися з борошнистою росою на кімнатних рослинах.