Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 10 февраля

У Львов будет отличное настроение, а Козероги могут захворать – астропрогноз на четверг

Гороскоп на сегодня, 10 февраля для всех знаков Зодиака

Заниматься сегодня астрологи советуют только теми делами, в которых вы достаточно хорошо разбираетесь. Если возьметесь за незнакомое дело, можете натворить в нем ошибок. Более того, из-за этого легко попасть в смешную ситуацию. Об этом предупреждают астрологи, которые анализировали гороскоп на четверг, 10 февраля для "Сегодня".

Астрологи также отмечают, что 10 февраля Луна обостряет интеллектуальную активность человека. Но в разуме заложены двойственность и противоречивость. Разум – отличный инструмент, который позволят человеку достигать своих целей. И в то же время разум человека очень часто подводит. Оба эти факта могут в равной степени проявиться сегодня. Поэтому день немного непредсказуемый.

Но у разных знаков Зодиака дела сложатся по-разному. Поэтому далее – подробный прогноз для всех знаков на 10 февраля.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 10 февраля для Овнов: должно быть, проведете день в переговорах и поездках. Как вариант, не устоите от соблазна посплетничать с коллегами в курилке. Вечером возможны волнительные события личного характера.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 10 февраля для Тельцов: можете ощущать легкий спад активности. Дела у вас сейчас обстоят неплохо, но вы недовольны своими результатами и мечтаете о чем-то большем. Возможно, ваша жизнь не кажется вам достаточно яркой и беззаботной. Вероятны покупки, не исключены денежные поступления.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 10 февраля для Близнецов: у вас благоприятный день. Дела будут осуществляться легко, и вы без проблем добьетесь хорошего результата. Ваш оптимизм заразителен для других. Возможны интересные знакомства.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 10 февраля для Раков: вам хочется откровенных разговоров. Ищете, кому бы пожаловаться на судьбу и получить поддержку. Наверное, вы воспринимаете действительность слишком мрачно. Для активных действий момент пока не пришел.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 10 февраля для Львов: проведете день с хорошим настроением. Будет много непринужденного общения. Можете встретить старого знакомого. Вероятны поездки. Для любовных дел день не подходит – вам могут сказать "нет".

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 10 февраля для Дев: вы сейчас погружены в дела. Все идет как надо, даже если вам и кажется, что слишком медленно. Ваша сильная сторона сегодня – обязательность и ответственность. Усилия будут оценены по достоинству.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 10 февраля для Весов: будете сегодня выяснять какой-то важный вопрос. Придется основательно покопаться в документах или в интернете. И вы очень быстро составите правильное представление. Возможны встречи с известными людьми – сумеете произвести на них хорошее впечатление. Удача ждет в любви.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 10 февраля для Скорпионов: вам никуда не следует торопиться. Думайте о последствия, когда намереваетесь совершить нечто значительное. Кто-то наблюдает за вами и ждет, когда вы ошибетесь. А вот в любви вам сейчас будет везти. Возможны денежные поступления.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 10 февраля для Стрельцов: вас ждет удача. Можете ощущать неуверенность перед началом нового дела. Но это дело быстро вас увлечет, и от сомнений не останется и следа. Могут беспокоить личные вопросы. Лучше отложить их решение на потом.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 10 февраля для Козерогов: вы сейчас не слишком активны. Вас все время отвлекают различные мелочи. Может несколько ухудшиться самочувствие. Следует внимательнее относиться к себе.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 10 февраля для Водолеев: проведете день с хорошим настроением. У вас будет много энергии. Возможно беспокойство от детей и подчиненных. Желания должны осуществиться.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 10 февраля для Рыб: будете думать о прошлом, вспоминать старые-добрые времена. Можете переживать, что ваши дела сейчас идут не так быстро и легко, как раньше. Есть риск опозданий. Вас сегодня могут за что-то критиковать.